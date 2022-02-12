Тегеран, 12 февраля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Объем торговых обменов между Исламской Республикой Иран (ИРИ) и Республикой Таджикистан в 2021 году достиг 121 миллиона долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 11 февраля.

ИА REGNUM Иран и Таджикистан

На встрече, состоявшейся между послом Ирана в ДушанбеМохаммадом Таги Саберии министром экономического развития и торговли Республики ТаджикистанЗавки Завкизодой, обе стороны обсудили двусторонние торгово-экономические связи и вопросы, представляющие взаимный интерес.

Объем торговых обменов между двумя странами Ираном и Таджикистаном в 2021 году достиг 121 миллиона долларов, что свидетельствует о двукратном увеличении по сравнению с годом ранее.

В ходе встречи представители двух стран также обсудили вопросы, связанные с разработкой дорожной карты, которая позволит расширить торговое сотрудничество между двумя странами до 500 миллионов долларов.

Посол Ирана в Таджикистане, со своей стороны, заявил, что две страны обладают высокими возможностями и потенциалом для расширения двусторонней торговли. Он также пригласил министра торговли Таджикистана посетить свободные и особые экономические зоны Ирана.