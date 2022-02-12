Москва, 12 февраля 2022, 09:12 — REGNUM Совет Думы 14 февраля обсудит решение, которое позволит родителям детей-инвалидов, проходящих лечение в стационарах, находиться вместе, причём пребывание будет бесплатным, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Duma.gov.ru

«Планируем рассмотреть этот законопроект, который внесли депутаты от «Единой России», на пленарном заседании 15 февраля», — отметил Володин в телеграм-канале.

Зачастую ребёнку необходимо длительное лечение в больницах райцентров или крупных городов, а у родителей нет средств, чтобы быть рядом. Детям-инвалидам в такой ситуации особенно нужна поддержка и помощь близких, рассуждает он.