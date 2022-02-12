Москва, 12 февраля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Совет Думы 14 февраля обсудит решение, которое позволит родителям детей-инвалидов, проходящих лечение в стационарах, находиться вместе, причём пребывание будет бесплатным, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Планируем рассмотреть этот законопроект, который внесли депутаты от «Единой России», на пленарном заседании 15 февраля», — отметил Володин в телеграм-канале.

Зачастую ребёнку необходимо длительное лечение в больницах райцентров или крупных городов, а у родителей нет средств, чтобы быть рядом. Детям-инвалидам в такой ситуации особенно нужна поддержка и помощь близких, рассуждает он.