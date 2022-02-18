Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция
Более 30 российских кораблей проводят учения со стрельбами в Черном море. Целью указана оборона побережья Крымского полуострова, пунктов базирования Черноморского флота, объектов экономики, морских коммуникаций «от возможных военных угроз условного противника».
МИД Новой Зеландии призвал своих граждан срочно покинуть территорию Украины. С аналогичным призывом к своим гражданам обратился премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 12 февраля, проведет телефонные переговоры с президентом США Джозефом Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили Кремль и Белый дом.
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Несмотря на стремительное развитие событий вокруг Украины и заявления о «неизбежности вторжения», президент Байден решил не оставаться в Белом доме с его оперативными возможностями, а отправился в Кемп Дэвид (загородная резиденция) на выходные — The Hill.
Самая масштабная со времен Холодной войны переброска американских войск в Европу происходит в эти дни.
Цитата канала «Военный обозреватель».
«У паникёров явно открылось второе дыхание». Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский — об истерии в СМИ вокруг даты «вторжения» России на Украину: «Некоторые здравомыслящие люди надеялись, что истерия, раздуваемая США, пошла на убыль. Может быть, они сглазили».
Дипломат отметил, что российские войска до сих пор на российской территории. В связи с этим он задался вопросом, не собираются ли США вторгнуться на Украину сами: «Кто-то же должен — после такой панической кампании».
Москва усматривает в заявлениях Вашингтона о «российской агрессии» стремление администрации США максимально повысить градус пропагандистской кампании против России, заявил российский посол Анатолий Антонов.
Сотрудники российских диппредставительств начинают покидать Украину.
Цитата канала «Военный обозреватель».
СМИ сообщают об отказе Запада от идеи отключить Россию от SWIFT из-за позиции ЕС. Этот пункт не вошёл в пакет антироссийских санкций, работу над которым завершают Вашингтон и Брюссель.
Ограничительные меры против крупных российских банков, экспорта компонентов для производства в сфере обороны и технологий, а также ограничения против «конкретных российских олигархов» разрабатываются на случай гипотетической войны с Украиной.
Как пишет Reuters со ссылкой на источники, план по полному запрету Москве использовать систему финансовых операций SWIFT столкнулся с серьёзными возражениями со стороны европейских стран.
Цитата канала «Говорит Москва».
Обстановка на линии соприкосновения, по версии Спецмониторинговой миссии ОБСЕ:
Джо Байден — президент США — объявил 16 февраля днем начала «вторжения» РФ на Украину. Данную дату он назвал в ходе переговоров с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО. Об этом передает Politico.
Подробности в материале: Президент США Байден объявил дату «вторжения» РФ на Украину — Politico
За истекшие сутки представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщало о четырёх нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ.
По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:
Обстрелы ВФУ совершены в направлении населенных пунктов Горловка (пос. ш-ты 6/7), Доломитное, Веселое, Саханка. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 8 единиц.
Эммануэль Макрон — президент Франции — ждал гарантий по Донбассу от украинского лидера Владимира Зеленского во время пресс-конференции после встречи двух лидеров. Такой сигнал увидел экс-депутат Рады Евгений Мураев, передает телеканал «Наш».
Читайте также: Экс-депутат Рады Мураев: Макрон ждал от Зеленского гарантий по Донбассу
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна начинает экстренные закупки продовольственных товаров и нефтепродуктов из-за ситуации на Украине. Об этом Вучич заявил в эфире телеканала «ТВ Прва» 11 февраля.
Подробности в материале: Сербия экстренно закупают нефть и продовольствие из-за кризиса на Украине
Госдепартамент США планирует объявить об эвакуации посольства США в Киеве, передает Associated Press.
Подробности в материале: Госдеп планирует объявить об эвакуации посольства США в Киеве — AP
Российские дипломаты и сотрудники консульств начали покидать Украину. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Сообщается, что сотрудники российского посольства и российских консульств на Украине начали покидать эту страну. Из-за этого уже возникли трудности при записи на прием в российские дипломатические представительства на Украине.
Читайте подробнее: Российские дипломаты начали покидать Украину — СМИ
Народная милиция ДНР: за прошедшие сутки (11 февраля) со стороны украинских боевиков зафиксировано ЧЕТЫРЕ нарушения режима прекращения огня.
Сегодня (12 февраля) — семилетие «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений». Казалось бы, за такое время все его пункты давно должны быть реализованы не только на бумаге. Фундаментальный документ создавался для мира в Донбассе. Мира, который обязательно наступит вопреки сопротивлению Киева.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Официальные лица США сообщили AP, что Госдепартамент планирует объявить 12 февраля, что весь американский персонал в посольстве в Киеве будет обязан покинуть страну в преддверии опасного российского вторжения.
Комментариев от внешнеполитического ведомства США пока нет. Ранее Госдеп предписывал семьям сотрудников посольства США в Киеве покинуть страну.
ВСУ не открывали огонь по территории ЛНР в течение минувших суток. Об этом 12 февраля сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.
Об этом: В ЛНР за 15 дней не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
Президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе прошедших 11 февраля телефонных консультаций президента США Джо Байдена с главами союзных государств и руководителями НАТО и ЕС поддержал планы по наращиванию военного присутствия Североатлантического Альянса на востоке Европы. Об этом сообщает пресс-служба администрации румынского президента.
Подробности в материале: Президент Румынии поддержал усиление позиций НАТО на востоке альянса
Владимир Соловьев:
«Англосаксы нагнетают истерику. Называют дату «российского вторжения» 15−16 февраля. Выводят свои посольства из Киева и требуют от своих граждан покинуть Украину. США отзывают своих граждан из наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе, де-факто сводя на нет ее работу. Напрашивается довольно очевидный вывод: ВСУ получили отмашку от американцев и 15 февраля ждать провокации на Донбассе?».
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от российской стороны объяснений. По его словам, Россия должна предоставить информацию о точных районах проведения учений, датах их завершения, численный и боевой состав подразделений.
На все про все Кулеба дал России 48 часов.
Энтони Блинкен заявил, что планирует провести переговоры с Сергеем Лавровым 12 февраля, сообщило агентство AFP.
Минские соглашения — это фундаментальный документ для мира в Донбассе, который обязательно наступит вопреки сопротивлению со стороны Украины. Такое заявление сделал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на своей странице в сети микроблогов Twitter.
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ВСУ глушат и обстреливают беспилотники ОБСЕ в Донбассе, чтобы не дать наблюдателям увидеть передвижения украинских войск.
Об этом сообщили в Народной милиции ДНР. По их данным, с помощью средств РЭБ Украина глушит БПЛА в районе населённых пунктов Тарамчук и Степное. Кроме того, как сообщается, из-за этого был утерян аппарат около Лозового.
Народная милиция ЛНР зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) силовиков ВСУ в районе пос. Станица Луганская (подконтрольного Киеву) в Донбассе, заявили 12 февраля в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Об этом: В ЛНР зафиксировали работу станции радиоэлектронной борьбы ВСУ
На текущий момент не менее 15 стран призвали своих граждан немедленно покинуть Украину в связи растущей напряженностью.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Госдепартамент США инициировал полную эвакуацию американского посольства в Киеве. Протокол будет запущен сегодня и подразумевает уничтожение секретной документации, жёстких дисков и отъезд всех дипломатов и большинства остальных сотрудников — AP.
Полевой госпиталь ВС РФ развернут на российской стороне границы с Украиной.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Гражданские лайнеры обходят стороной закрытые на время учений ВМФ России районы Чёрного моря. Работает там сейчас только пара американских разведчиков, один из которых БПЛА RQ-4A Global Hawk.
Интерес беспилотника сегодня утром был сосредоточен на белорусском направлении, затем Донбасс, а сейчас и крымское побережье под наблюдением.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Согласно отчету, СММ ОБСЕ продолжает фиксировать огневую активность в районе участка разведения сил и средств № 3 Богдановка — Петровское.
БПЛА СММ малого радиуса действия подвергались воздействию помех сигналу GPS (по оценке, в результате предположительного глушения) во время полетов над населенными пунктами: Тарамчук, Степное.
Кроме того, патрули СММ ОБСЕ зафиксировали присутствие военной техники ВФУ в зоне безопасности:
В Киеве призвали не считать жителей Донбасса гражданами Украины. Такую «свежую» идею высказала соратница Порошенко, депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
Она утверждает, что Киев не должен выполнять Минские соглашения и проводить выборы в Донбассе, потому что с получением паспортов России жители региона перестали быть украинскими гражданами.
«Минские соглашения как рамочная позиция сегодня требуют переоценки. Ведь ситуация серьёзно изменилась. И любые выборы там сейчас — это выборы граждан РФ», — рассуждает она.
Сами жители Донбасса давно поняли, что с нынешней Украиной, власти которой обстреливают их дома уже который год, им не по пути.
Глава ДНР Денис Пушилин: «Россия не собирается нападать и уничтожать, Россия обязана защитить себя и своих граждан!».
Российские дипломаты продолжают выполнять свои обязанности на территории Украины, об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Киеве.
США планируют вывезти из Киева практически всех сотрудников своего посольства в связи с напряженной обстановкой на границе России и Украины, передает агентство Associated press (AP) со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
«Байден, о чем ты? Какое вторжение 16-го? В этот день в Киеве пик потепления. Обещают солнечную погоду и температуру до +7! А как же ожидание заморозков? А как же rasputitsa? А как же украинская грязь, которую всю зиму боялись русские танки? Зачем же ты нанимал боевых метеорологов для предсказания вторжения? Запутались совсем в Белом доме в своих прогнозах и страшилках».
МИД Бельгии рекомендовал находящимся на Украине соотечественникам покинуть эту страну.
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Американист увидел в новостях о «нападении» РФ на Украину попытку США сорвать Олимпиаду. По данным СМИ, Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО назвал предполагаемой датой вторжения 16 февраля. При этом источники Bloomberg ранее заявили, что военные действия могут начаться 15 февраля.
Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что в этих числах американцы могут подтолкнуть Украину к военным провокациям, чтобы отвлечь внимание общественности от Олимпийских игр в Пекине.
«Американцы приняли решение всё-таки подтолкнуть к военным провокациям украинские власти, назначив вот эти две даты, по одной простой причине — чтобы всё-таки испортить Китаю Олимпийские игры. Здесь может быть стремление насолить Китаю, подорвать его престиж по итогам Игр. Они считают, что Китай получает большой политический навар от того, как игры идут, как организованы».
В Швеции подняли вопрос об оказании военной помощи Украине. RT ознакомился с обращением депутата Арона Эмильссона к главе МИД страны Анн Линде. Парламентарий напомнил о словах Линде, что в Швеции «очень строгие правила» экспорта оружия, поэтому Стокгольм не считает поставки такого рода Киеву актуальными.
«Исходя из этого заявления, складывается впечатление, что действующая нормативно-правовая база не даёт возможности Швеции экспортировать на Украину продукцию военного назначения», — отметил депутат.
«Я восхищён и удивлен терпением российской стороны, которая вынуждена постоянно доказывать свою правоту сторонам, которые не готовы её даже выслушать. И считаю, что пора терпению заканчиваться». Так каналу «Донбасс решает» прокомментировал итоги встречи в «нормандском формате» председатель Общественной палаты ДНР, бывший глава МИД ДНР Александр Кофман.
Настоящим агрессором выступает НАТО, а не Россия, заявил кандидат в президенты от партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон:
«Общее положение таково, что США, главенствовавшие на мировой арене, больше на ней не главенствуют. Наступил кризис геополитического порядка. В этой кризисной ситуации Соединенные Штаты колеблются: одни говорят, что главный противник — Китай, поскольку США жестко конкурируют с ним в торговой сфере, а другие утверждают: «Нет, это Россия».
В результате этих колебаний у них появилось сразу два главных противника, что вылилось в абсурдную ситуацию, то есть они толкнули Россию в объятья Китая. Все это полный абсурд. И что делают Соединенные Штаты Америки? Они хотят, чтобы Украину приняли в НАТО. Нам, французам, это совершенно неинтересно. Нам нет до этого никакого дела».
Глава военной разведки Норвегии вице-адмирал Нильс Андреас Стенсонес: «У русских есть все, что им нужно для осуществления как незначительных атак на Украине, так и для полномасштабного вторжения, возможно, с последующей оккупацией всей украинской территории или ее части. Теперь президент Путин должен решить, хочет он продолжать или нет.
У границы с Украиной сосредоточено более 150 тысяч военнослужащих, самое современное оружие и все необходимое материально-техническое обеспечение. Решение принимает исключительно президент России».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций».
Россия делает вывод, что США и Британия знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях — МИД РФ.
США потеряли главенствующее положение на мировой арене и пытаются использовать ситуацию вокруг Украины в своих интересах, поделился своим мнением лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.
Читайте также: Лидер партии «Непокорившаяся Франция» Меланшон назвал НАТО агрессором
Разведчик RQ-4A ВВС США решил разом осмотреть все. Полетал вдоль границы Украины и Белоруссии, заглянул в район Донбасса, Крыма и курортов Краснодарского края.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Politico и Bloomberg продолжают работать в жанре «фейк на выходных», считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Сначала Bloomberg сообщил о том, что столь долго анонсируемое американскими СМИ «вторжение» России на Украину начнется 15 февраля. Ссылка, конечно же, на неназванные источники. Но тут же Politico решило перещеголять коллег — газета ссылается на самого Байдена, по словам которого нападение состоится 16 февраля.
«Интересно, чем будет оправдываться Вашингтон, когда и в этот раз ничего не произойдёт, если, конечно, украинские сателлиты США не пойдут на откровенную провокацию. Москва много раз говорила об отсутствии каких-либо планов по тому самому вторжению на Украину», — рассуждает Слуцкий в телеграм-канале.
Кувейт призвал своих граждан покинуть Украину.
Посольство США на Украине сообщило, что Госдеп попросил покинуть Киев тех дипломатов, которые не занимают критически важные должности. Основная часть команды посольства, несмотря на сокращение персонала, продолжит работать в Киеве.
Парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала президента Украины Владимира Зеленского выполнить Минские соглашения или уйти в отставку.
Министерство иностранных дел Кувейта призвало граждан эмирата покинуть Украину как можно скорее. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба МИД Кувейта.
Читайте также: Кувейт рекомендует гражданам эмирата покинуть Украину
Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде неосновного персонала посольства США из Киева (Украина) из-за угрозы военных действий, сообщили в посольстве.
Об этом: Госдеп распорядился об отъезде персонала посольства США из Киева
Слухи о том, что началась эвакуация российских дипломатов с Украины, были нужны для оправдания начала эвакуации дипломатов ряда западных стран. Об этом сегодня, 12 февраля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, в западных СМИ появилась информация о том, что якобы уже началась эвакуация российских дипломатов с Украины, хотя на самом деле произошел отъезд детей дипломатов к бабушкам и дедушкам на рождественские каникулы месяц назад.
Читайте также: Захарова пояснила, зачем нужны слухи об эвакуации дипломатов РФ с Украины
ВС Украины задействовали ударный беспилотник Bayraktar TB2 для ведения разведки у границы с Белоруссией.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Сотрудники американского посольства в Киеве с вещами покидают диппредставительство — BuzzFeed.
Мэр Киева Виталий Кличко утвердил план эвакуации населения Киева — издание «Страна».
Кабмин ФРГ призвал своих граждан покинуть Украину, если их пребывание там необязательно — СМИ.
Говорить о достижениях в переговорах по Донбассу за семь лет не приходится. Министр иностранных дел и полпред ДНР на переговорах по Донбассу Наталья Никонорова заявила, что это происходит из-за отсутствия стремления Киева к миру.
Она напомнила, что самым неблагоприятным оказался 2021 год, когда в политической и гуманитарных подгруппах процесс был либо заблокирован, либо находится в стадии деградации.
Британским гражданам не следует ожидать военной эвакуации в случае конфликта на Украине, они должны покинуть страну сейчас, заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.
МИД Германии призвал немцев покинуть Украину, если их пребывание там необязательно. Об этом 12 февраля говорится на сайте ведомства.
«Если вы находитесь на Украине, проверьте, является ли ваше присутствие обязательным. Если нет, выезжайте в кратчайшие сроки», — отмечается в сообщении.
Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что британская армия не будет вмешиваться в вооруженный конфликт, если вдруг РФ вторгнется на Украину.
«Великобритания поставляет некоторое оборонительное вооружение в виде противотанковых ракет, мы обучаем украинские войска. На данный момент это всё, что мы можем сделать — Украина не является частью НАТО», — объяснил премьер.
ОАЭ призывает своих граждан отложить поездки на Украину.
Власти утвердили план полной эвакуации населения Киева, также подготовлены и отмечены на карте тысячи мест, где могут укрыться те, кто не успеет эвакуироваться — официальный портал Киева со ссылкой на мэра Кличко.
Истребители-бомбардировщики Су-34 Западного военного округа задействованы в учениях в Тверской области.
Соцсети всполошило известие о якобы объявленной США дате вторжения России на Украину. Многие опасаются, что провокация действительно произойдет в самое ближайшее время, пока идет Олимпиада в Пекине. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.
«Всё предельно просто — блок НАТО отбомбится по Киеву и свалит это на Россию», — считает Владимир Медведев.
«Значит Запад и США планируют сами устроить провокацию, чтобы Россия дала адекватный ответ», — поддерживает Александр.
«Думаю, Россия готова к любому обороту событий. Ну не зря же в Чёрное море пригнали корабли Балтийского флота», — рассуждает Ирина В.
Читайте подробнее: Байден назвал точную дату «вторжения» России на Украину. Сеть: «30 февраля»
Министерство обороны Великобритании заявило о начале вывода своих военных инструкторов с Украины. Об этом в эфире ВВС сообщил сегодня, 12 февраля, заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.
«В случае конфликта на Украине не будет британских военных», — прямо сказал Хиппи.
Читайте также: Великобритания спешно выводит своих военных инструкторов с Украины
МИД Ирака призывает иракцев покинуть украинскую территорию, а сотрудников посольства в Киеве воспользоваться ежегодным отпуском, чтобы обеспечить безопасность членов дипломатической миссии.
Мы должны быть готовы к любому сценарию событий на Украине — глава МИД ФРГ.
Минские соглашения — единственная основа для урегулирования на Украине, альтернативы не существует. Об этом 12 февраля заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Читайте подробнее: МИД РФ назвал Минск-2 единственной основой урегулирования на Украине
Власти Украины отказываются от прямого диалога с Донбассом, продолжают блокаду региона, а также принимают законы, противоречащие Минским соглашениям. Об этом 12 февраля заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Читайте также: МИД РФ: Киев отказывается от прямого диалога с Донбассом
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на МИД Турции.
По последним данным, главы дипломатических ведомств обсудили региональные процессы с акцентом на ситуацию по Украине, а также состояние и перспективы углубления отношений Анкары и Минска.
Об этом: Главы МИД Турции и Белоруссии обсудили ситуацию на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого заявил, что пропагандистская кампания Соединенных Штатов о якобы российской агрессии против Украины преследует провокационные цели. Об этом сообщается 12 февраля на сайте МИД РФ.
Читайте также: Лавров и Блинкен провели телефонный разговор
Министерство иностранных дел Ирака призвало граждан страны спешно покинуть Украину. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба МИД Ирака сегодня, 12 февраля.
«МИД Ирака призывает иракцев покинуть украинскую территорию, а сотрудников посольства в Киеве воспользоваться ежегодным отпуском, чтобы обеспечить безопасность членов дипломатической миссии», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства Ирака.
Читайте также: МИД Ирака рекомендует иракцам покинуть Украину
Министерство иностранных дел Испании рекомендовало подданным королевства временно покинуть Украину, говорится в обновленных 12 февраля рекомендациях МИД страны.
Об этом: МИД Испании рекомендовал своим гражданам покинуть Украину
Запад должен предоставить Украине стопроцентную информацию о возможном «вторжении» России в страну 16 февраля. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Херсонской области.
«Мы (власти Украины) должны быть готовы в любой день, — заявил Зеленский. — .. Если есть информация о стопроцентном вторжении 16 числа, то давайте нам эту информацию».
Подробности в материале: Украине нужны доказательства планов РФ о «вторжении» 16 февраля — Зеленский
В Херсонской области возле границы с Крымом начались тактико-специальные учения МВД Украины, за ходом которых наблюдает президент страны Владимир Зеленский.
Подробности в материале: Возле границы с Крымом начались учения МВД Украины
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо инициировал специальное заседание кризисного центра МИД страны для оценки ситуации на Украине, сообщает агентство ANSA со ссылкой на дипломатические источники.
Читайте также: Глава МИД Италии созвал спецзаседание для оценки ситуации на Украине
Предоставляемое Украине оружие западными странами может в итоге уходить на чёрный рынок, заявил директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.
Читайте также: МИД РФ: поставляемое на Украину оружие может уходить на чёрный рынок
Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили представляющие взаимный интерес вопросы. Об этом 12 февраля сообщили в российском военном ведомстве.
«12 февраля состоялись телефонные переговоры … С. Шойгу и … Л. Остина», — говорится в сообщении.
Об этом: Шойгу и министр обороны США обсудили вопросы безопасности
Информация о взрыве в Донецке, распространяемая в соцсетях, не подтвердилась. Такие заявления по запросу «Донецкого агентства новостей» сделали сразу в трех ведомствах — в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК, УНМ и МЧС ДНР.
Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил главой Минобороны России Сергеем Шойгу «наращивание сил РФ в Крыму и вокруг Украины», сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.
Читайте также: В Пентагоне назвали темы разговора Остина и Шойгу
В учебные пособия по спецпропаганде войдет история, разыгранная англосаксами вокруг ситуации с Украиной. Об этом глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram-канале.
Подробности в материале: Рогозин отреагировал на истерию вокруг Украины
Вопрос министра обороны России Сергея Шойгу к британскому коллеге Бену Уоллесу, зачем Великобритания направила на украинскую территорию свой спецназ, и в пределах какого срока он там будет находиться, вызвал обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 12 февраля в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: «Будут наблюдать за правилами боёв?» —сети о британском спецназе на Украине
Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры.
Подробности в материале: Путин и Макрон провели телефонные переговоры
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не вели стрельбу в направлении Донецка и соблюдают режим прекращения огня, сообщается 12 февраля на странице ВСУ в Facebook.
Подробности в материале: В ВСУ заявили, что соблюдают режим прекращения огня
В территориальных водах России обнаружили подлодку ВМС США типа Virginia. Об этом 12 февраля сообщили в Минобороны России.
По данным российского военного ведомства, субмарина находилась в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота около острова Уруп Курильской гряды.
Об этом: Подлодку ВМС США обнаружили в территориальных водах России
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил о нежелании западных стран подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений. Об этом 12 февраля сообщается на сайте Кремля.
Читайте также: В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Макрона
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
«Рассмотрены (лидерами двух стран) некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности РФ», — говорится в сообщении.
Читайте также: Путин и Лукашенко обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали телефонные переговоры. Об этом 12 февраля передает телеканал CNN.
В Донбассе в ходе занятий по отработке сброса взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) погиб украинский силовик. Об этом, как передает «Луганский Информационный Центр», сообщил 12 февраля офицер пресс-службы управления Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Александр Мазейкин на брифинге.
По его словам, ЧП произошло 10 февраля в Золотом, где тренировались операторы БПЛА 24-й бригады ВСУ.
Об этом: Украинский военный погиб во время занятий в Донбассе — НМ ЛНР
Власти Соединённых Штатов уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию, заявила 12 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Читайте также: Захарова назвала действия США издевательством над народом Украины
Со здания посольства Великобритании в Киеве сняли флаг Соединенного Королевства.
Читайте подробнее: С посольства Британии в Киеве сняли государственный флаг
Президент Франции Эммануэль Макрон 12 февраля проведет переговоры с лидерами трех стран. Об этом сообщило AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
По последним данным, французский лидер обсудит с главой Белого дома США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским усилия по предотвращению эскалации вокруг Украины.
Читайте подробнее: Макрон проведет переговоры с лидерами США, Германии и Украины
Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что американским гражданам следует немедленно покинуть территорию Украины, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 12 февраля в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: Сеть: «Вновь кровь, слёзы и разруха» — граждане США эвакуируются с Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 12 февраля сообщил украинский лидер на странице в соцсети Twitter.
«Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном, — написал Зеленский. — Поблагодарил его за визит на Украину. Говорили о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в рамках «нормандской четверки» и Контактной группы».
Об этом: Зеленский о переговорах с Макроном: «Говорили о ситуации с безопасностью»
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара получила от источников в России и Белоруссии опровержения утверждений о «готовящемся вторжении на Украину».
Читайте также: Турция получила данные, опровергающие планы РФ по «вторжению» на Украину
Посол Британии на Украине Мелинда Симмонс остается в Киеве. Об этом она написала 12 февраля на странице в соцсети Twitter.
«Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать с основной командой, — написала она. — Посольство продолжает работать».
Об этом: Посол Британии на Украине сообщила, что остается в Киеве
Состоявшийся разговор президента Соединенных Штатов Джо Байдена и президента России Владимира Путина был профессиональным и содержательным, заявил сотрудник администрации США на брифинге для журналистов.
Министерство иностранных дел Израиля призвало своих граждан немедленно покинуть Украину, говорится в заявлении, распространённом пресс-службой МИД еврейского государства.
Читайте также: МИД Израиля призвал своих граждан покинуть Украину
Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что он не пошлёт войска на Украину даже ради эвакуации американских граждан, потому что если американцы и русские будут стрелять друг в друга, то развернётся мировая война, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 12 февраля в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: Сеть: «Красавицу бросили» — Байден: американских войск на Украине не будет
Власти Соединенных Штатов запросили разговор с президентом России Владимиром Путиным, ссылаясь на катастрофический сценарий с Украиной. Об этом 12 февраля заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, говоря о телефонных переговорах Путина и президента США Джо Байдена.
Читайте подробнее: Ушаков рассказал, зачем США запросили разговор с Путиным
Взрыв, произошедший на подконтрольной военным Украины территории, мог быть связан со съемкой провокации журналистами. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Взрыв произошел … где-то в 1−1,5 км от линии соприкосновения, в районе населенного пункта Опытная, — сказал Пушилин. — Что взорвалось — непонятно».
Подробности в материале: Взрыв в Донбассе мог быть провокацией Киева — Пушилин
Министерство обороны США пока не может подтвердить никакие детали инцидента с американской атомной подводной лодкой у Курильской гряды. Об этом 12 февраля заявил ТАСС официальный представитель Пентагона.
«Мы (Пентагон) в курсе сообщений средств массовой информации о предполагаемом морском инциденте в Тихом океане», — сказал он.
Об этом: В Пентагоне отреагировали на инцидент с подлодкой ВМС США в водах РФ
Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным упомянул возможные санкции против Москвы на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом 12 февраля заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Об этом: Байден во время разговора с Путиным упомянул санкции против России
Россия по существу не получила от Соединенных Штатов ответа по гарантиям стратегической безопасности, заявил 12 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Подробности в материале: Ушаков: РФ по существу не получила от США ответа по гарантиям безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо вопрос о деэскалации. Об этом 12 февраля сообщил сам украинский лидер на странице в соцсети Twitter.
«У меня был важный разговор с моим другом Джастином Трюдо о дипломатических усилиях наших союзников по деэскалации, — написал Зеленский. — Приветствую решение Канады предоставить значительный финансовый пакет для укрепления Украины. Еще один мощный сигнал, что мы вместе!»
Читайте также: Зеленский и Трюдо обсудили вопрос о деэскалации
Власти США раздувают истерию вокруг «вторжения» России на Украину, параллельно накачивая Киев оружием. Об этом заявил 12 февраля журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Подробности в материале: Ушаков: США раздувают истерию вокруг «вторжения» России
Глава канадского МИД Мелани Жоли сообщила о приостановке деятельности диппредставительства Канады в Киеве, все операции были временно перенесены в офис во Львове.
Читайте подробнее: Канада приостановила работу своего посольства на Украине
Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Демченко отметил, что каждый день множество иностранных граждан получают отказ во въезде в страну по разным причинам. Среди них есть и граждане РФ, которым, как и гражданам других стран, Демченко рекомендовал соблюдать условия для въезда, если они планируют посетить Украину.
Об этом: На Украине опровергли введение запрета на въезд граждан РФ в страну
Уточняется, что начиная с 14 февраля британские страховые компании фактически вводят воздушную блокаду Украины. Может оказаться, что со второй половины дня ни один самолёт не вылетит и не взлетит с украинской территории. Такое решение связано с сообщениями западных СМИ о дате «вторжения» российских войск на Украину.
Читайте также: Западные страховые компании могут закрыть воздушное пространство Украины
По мнению Блинкена, Россия якобы может для оправдания «военного вторжения» «пойти на некую провокацию».
Читайте также: Блинкен призвал к дипломатическому пути разрешения ситуации вокруг Украины
Глава ДНР Денис Пушилин считает, что взрыв в километре от линии соприкосновения в Донбассе мог быть провокацией, которую снимали журналисты. Об этом он заявил в эфире канала «Соловьев Live».
Читайте подробнее: В ДНР сочли провокацией взрыв на линии соприкосновения в Донбассе
Президенты РФ и США — Владимир Путин и Джо Байден говорили по телефону 12 февраля более часа. Подробности разговора раскрыл помощник лидера РФ Юрий Ушаков.
«…Разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении РФ на Украину. Это всем известно», — заявил он.
Читайте подробнее: Президенты РФ и США говорили по телефону более часа
Украина закроет воздушное пространство для самолетов полностью с 14 февраля на фоне действий западных страховых компаний, передает «Страна.ua».
Об этом: Украина полностью закроет воздушное пространство для самолетов
Президент США Джозеф Байден в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным дал понять российскому лидеру, что Вашингтон готов к разным вариантам развития событий вокруг Украины. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба Белого дома США по итогам телефонного разговора Путина с Байденом.
По словам Байдена, он все ещё не исключает дипломатического решения конфликта вокруг Украины, однако если российская сторона начнет вторжение в эту страну, то Москву ждут серьезные и быстрые последствия.
Читайте подробнее: Байден пригрозил Путину последствиями в случае вторжения на Украину
За минувшие сутки число рекомендовавших своим гражданам покинуть Украину стран резко выросло. Такие рекомендации выдали 35 государств, передает «Пул №3».
Читайте подробнее: 35 стран рекомендовали гражданам покинуть Украину
Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что украинские власти готовятся к «физическому истреблению» русского населения Украины. Об этом Кива написал в своем телеграм-канале.
По словам Кивы, спецоперацию по «физическому истреблению» русского населения Украины готовит лично президент страны Владимир Зеленский.
Читайте подробнее: Депутат Рады: Зеленский готовит геноцид русских на Украине
Напряжение вокруг Украины достаточно высоко для того, чтобы считать эвакуацию сотрудников посольства США благоразумной. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Гонолулу.
Читайте также: Блинкен назвал эвакуацию посольства США в Киеве благоразумной
Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из числа американцев начали выезжать из Донецка на автомобилях. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает Reuters.
По предварительным данным, американские сотрудники ОБСЕ начали покидать Донбасс якобы из-за того, что есть «угроза вторжения» со стороны России.
Об этом: Американские сотрудники ОБСЕ спешно покидают Донецк — Reuters
Отзыв представителей США, ЕС, Великобритании из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не связан с военной опасностью, это может быть подготовкой к провокации в Донбассе со стороны Киева и его западных кураторов. Об этом заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.
Подробности в материале: В ЛНР отзыв представителей ОБСЕ назвали подготовкой к провокации
Власти Канады и Австралии объявили о временном переводе работы своих посольств на Украине из Киева во Львов. Соответствующие заявления распространили сегодня, 13 февраля, внешнеполитические ведомства двух стран.
Напомним, что ряд западных стран начал частичную эвакуацию своих посольств из Киева под предлогом того, что Россия якобы готовится напасть на Украину. При этом для нападения России на Украину нет никаких реальных предпосылок. Более того, российские власти не раз подчеркивали, что никаких агрессивных планов Москва не вынашивает.
Читайте также: Канада и Австралия переводят свои посольства из Киева во Львов
Администрация президента США Джо Байдена показывает «безрассудное позерство», когда пытается втянуть США в военный конфликт с РФ из-за Украины, считает ведущий Fox News Такер Карлсон.
Подробности в материале: Ведущий Fox News указал Байдену на нелогичность обвинений в сторону России
Отзыв представителей ЕС, США и Великобритании из состава СММ ОБСЕ парализует миссию, считает постпред ЛНР на переговорах по Донбассу Родион Мирошник.
Он указывает, что вслед за сообщениями из США и ЕС, Великобритания заявила о намерении отозвать своих представителей из состава СММ ОБСЕ в Донбассе.
Представители этих государств составляют 2/3 численности миссии — 409 из 680 человек штатной численности иностранцев в составе СММ.
🇪🇺312 — ЕС
🇺🇸57 — США
🇬🇧40 — Великобритания.
«Донбасс не будет брошен Россией один на один с агрессией Украины и той военной помощью, которую ей предоставляет Запад». В этом уверен военкор Семен Пегов.
«Сейчас сложно сказать, какого рода будет эта помощь России. Будут ли это поставки оружия, потоки российских добровольцев или полномасштабное вмешательство России, будет зависеть от того, насколько агрессивно поведет себя Украина.
Но в том, что помощь будет и Донбасс не останется один, у меня сомнений нет абсолютно»,— сказал военкор каналу «Донбасс решает».
Депутат Верховной рады Украины Гончаренко заявил, что, скорее всего, воздушное движение над Украиной приостановят уже с 14 февраля.
Британские страховые компании «закроют» украинское небо для авиаперевозчиков. Британские страховщики направили своим клиентам, среди которых крупнейшие международные авиаперевозчики, сообщение о том, что через 48 часов перестает действовать страховое покрытие на Украине для любого воздушного судна.
Аналогичное сообщение получили владельцы частных воздушных судов.
Таким образом, движение в украинском воздушном пространстве может быть прекращено полностью или частично (за исключением военных) уже 14 февраля 2022 года.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Вашингтон задействовал частных подрядчиков для эвакуации американских дипломатов и других активов с Украины. После пары джетов Phoenix Air Киев покинул и пассажирский Boeing 767 авиакомпании Omni Air International.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Посол России в Швеции Виктор Татаринцев: «Извините за язык — но мы срали на санкции Запада».
В Кишиневе совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании SkyUp с бортовым номером UR-SQO, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Мадейра-Киев. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщила пресс-служба авиакомпании.
Сообщается, что самолет находится в лизинге и компания-лизингодатель (резидент Ирландии) сообщила авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины.
Читайте подробнее: Авиакомпании начинают отказываться от полётов на Украину
Республикам Донбасса «ужасно плохо» быть территорией Украины. На это указывает политика киевских властей. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью RT.
Он считает, что если бы Украина без Контактной группы и «нормандского формата» занималась урегулированием конфликта с Донбассом, то мог бы произойти геноцид.
«Никакой здравомыслящий житель Донецкой и Луганской НародныхРеспублик не может без ужаса представлять, что будет, если попасть в ту реальность, которую рисует перед собой нынешняя киевская власть», — добавил Пушилин.
Reuters: «Американские представители миссии ОБСЕ начали покидать Донецк. ОБСЕ не стало комментировать ситуацию».
Из интервью посла России в Австрии Д.Е. Люблинского журналу «Профиль», 13 февраля 2022 г.
Цитата канала МИД РФ.
Глава ДНР Денис Пушилин: «В случае наступления Украины в Донбасс приедут добровольцы из многих стран».
Украина не видит смысла закрывать свое воздушное пространство — советник главы администрации президента Украины.
Украинский президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели разговор по телефону, в ходе которого обсудили ситуацию с безопасностью вокруг границ Украины и предоставление Киеву финпомощи. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
Читайте также: Зеленский и Трюдо обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины
Владимир Зеленский — украинский лидер — провел разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсудил переговоры советников лидеров «нормандской четверки» в Берлине (Германия).
Читайте также: Зеленский и Мишель обсудили встречу советников «нормандской четверки»
В распоряжении Семёна Пегова, автора Telegram-канала @wargonzo, появились кадры с камер наблюдения, где видно, как сотрудники ОБСЕ покидают Донецк.
На них можно заметить, что первая машина миссии была с прицепом. Вероятно, сотрудники миссии что-то вывозили. «Остались только те машины, которые имеют бронированную защиту, то есть предназначенные для работы в экстремальных и боевых условиях», — сообщил Пегов с места событий.
Цитата rt_russian.
Небо над Украиной остаётся открытым, власти работают над предупреждением рисков для авиаперевозчиков, сообщило украинское министерство инфраструктуры.
Срочно! Новая группа ОБСЕ приехала в Донецк. Судя по чемоданам — это та самая ротация. От комментариев отказались — корреспондент RT Роман Косарев.
ОБСЕ вывозит сотрудников и документацию из Донецка. Не менее шести внедорожников СММ пересекли КПП и въехали на украинскую территорию — местные СМИ.
Говорить об эвакуации из Донбасса наблюдателей Спецмониторинговой миссии ОБСЕ пока преждевременно. Об этом сообщают источники Inside⚒Donetsk, также это подтверждают в своих комментариях сами наблюдатели.
Известие о том, что американские представители ОБСЕ перед началом российского «вторжения» на Украину начали спешно покидать Донецк, в соцсетях расценили двояко. С одной стороны, люди полагают, что в Донбассе от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе мало толку: её представители уже давно не «замечают» и не отражают в своих отчётах и половины вопиющих фактов Минских нарушений со стороны вооружённых формирований Украины. С другой — с соцсетях опасаются, что если информация достоверна, значит, Запад дал «отмашку» Киеву начать экскалацию.
Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.
«Нынешние представители, руководители миссии ОБСЕ на Украине — это люди, которые лишены совести. Своим бездействием и молчаливым потаканием они, по сути, подталкивают Украину к обострению ситуации. Так не должно быть. Это точно не ОБСЕ, это, по сути, опосредованный союзник нашего врага», — заявил глава ДНР Денис Пушилин. Его слова цитирует сайт ДНР.
«Толку всё равно никакого от этого ОБСЕ», — соглашается Владимир Мошкин.
Об этом: Сотрудники ОБСЕ спешно покидают Донецк. Сеть: «Американские шпионы»
Европейское агентство авиабезопасности не давало рекомендаций по ограничению полетов в воздушном пространстве Украины — офис Зеленского.
Очередная западная вариация на тему «российского вторжения».
Власти Украины выступают за политико-дипломатическое урегулирование конфликта, заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Венгрия призвала граждан проявить осторожность при поездках на Украину и отложить их совсем, заявила 13 февраля консульская служба Венгрии.
Читайте подробнее: Венгрия предупредила граждан об опасности поездок на Украину
Авиакомпания Lufthansa (Германия) рассматривает возможность приостановить полеты на Украину, решение при этом пока не принято, сообщил представитель авиаперевозчика.
Читайте также: Немецкая Lufthansa не исключила приостановку полетов на Украину
Депутат Верховной рады Украины Александр Качура («Слуга народа») заявил, что членам пропрезидентской партии рекомендовали не покидать территорию Украины. Об этом он заявил в интервью изданию Lb.ua сегодня, 13 февраля.
«Да, нас попросили в чатах и рекомендовали не покидать страну. Потому что на самом деле уехать из страны сейчас — это аморально», — рассказал Качура.
Подробности в материале: Депутат Рады: всех членов партии «Слуга народа» просят остаться на Украине
Донецкая гостиница Park Inn, в которой проживают работники миссии ОБСЕ, постепенно перестает быть зоной повышенного внимания.
Судя по всему, эвакуации миссии, о которой много говорилось накануне, не произошло. Корреспондент канала «Донбасс решает» наблюдал ротацию кадров ОБСЕ. Явление это, в принципе, обычное, но на фоне общей напряженности привлекшее к себе живой интерес общественности.
Возможные санкции Евросоюза против России болезненно скажутся на Австрии, заявил австрийский министр экономики.
Мария Захарова про ОБСЕ:
«Действующее председательство ОБСЕ и генеральный секретарь ОБСЕ проинформировали государства-участники о решении «ряда стран» передислоцировать своих граждан-сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине «в связи с ухудшением условий безопасности».
Мировые страховые компании уведомили авиаперевозчиков Украины о прекращении страхования самолетов при полетах над страной из-за риска начала боевых действий — лизингодатели потребовали от авиакомпаний Украины вернуть самолеты на территорию ЕС, сообщила пресс-служба украинской авиакомпании SkyUp.
Читайте также: Лизингодатели потребовали от Украины вернуть самолеты на территорию ЕС
Канцлер Германии Олаф Шольц на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве намерен «лучше понять обеспокоенности и цели России», передает Reuters.
Читайте также: Reuters: Шольц намерен понять обеспокоенности и цели России
У военнослужащих Донбасса боевое настроение, активно проводится усиленная подготовка, рассказал ветеран Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Подробности в материале: Ветеран ЛНР: в Донбассе ожидают провокации 22 февраля
Нафтали Беннет, премьер-министр Израиля, призвал израильтян на Украине вернуться домой.
Решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вызывает крайне серьезную озабоченность у российских властей. Такое заявление распространила пресс-служба Министерства иностранных дел России.
«В условиях искусственно нагнетаемой напряженности мониторинговая деятельность миссии ОБСЕ на Украине востребована как никогда», — заявили в МИД России.
Читайте подробнее: МИД РФ: отъезд наблюдателей ОБСЕ из Донбасса вызывает озабоченность
Россия призывает руководство ОБСЕ пресечь попытки манипуляции миссией на Украине и не допустить втягивание организации в разыгрываемые политические игры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читайте подробнее: МИД РФ: ОБСЕ на Украине используют как инструмент для возможной провокации
В Польше власти ряда регионов готовятся к возможному наплыву беженцев с территории Украины. Об этом заявил 13 февраля глава МВД республики Мариуш Каминьский.
Читайте также: В МВД Польши заявили, что готовятся к возможному наплыву беженцев с Украины
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отменил отпуск в связи с развитием ситуации у границ Украины. Об этом он написал в Twitter.
Читайте подробнее: Глава минобороны Британии отменил отпуск из-за ситуации вокруг Украины
Применение беспилотных летательных аппаратов у линии соприкосновения в Донбассе активизировали военнослужащие одной из бригад вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил 134 февраля официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко журналистам.
По его словам, активность беспилотных летательных аппаратов противника без пересечения линии боевого соприкосновения отмечена на позициях первого батальона 79-й бригады в районах населенных пунктов Сизое и Болотенное.
Читайте подробнее: В ЛНР сообщили об активизации беспилотников ВСУ в Донбассе
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер возложил на Россию ответственность за эскалацию ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил 13 февраля, выступая после переизбрания на второй срок.
Читайте также: Штайнмайер возложил на Россию ответственность за эскалацию вокруг Украины
Готовность десантников вооруженных сил Украины (ВСУ) к заброске в тыл обороны Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) проверяет командующий так называемой операции объединенных сил («ООС») Александр Павлюк. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил 13 февраля официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко журналистам.
По его словам, к боевому применению в качестве тактического воздушного десанта для «заброса в тыловые районы республики» готовятся подразделения 79-й бригады ВСУ.
Читайте подробнее: В ЛНР заявили, что ВСУ готовят десантников для заброса в тыл республики
13 февраля на Украину прибыли еще два самолета с военной помощью от США. Об этом сообщило посольство США в Киеве на странице в соцсети Twitter.
«В Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины, — говорится в сообщении. — Эта часть помощи на $200 млн — боеприпасы и заряды для гранатометов».
Читайте подробнее: Два самолета с военной помощью от США прибыли на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Джо Байден в ближайшие часы проведут разговор, в ходе которого обсудят ситуацию с безопасностью и текущие усилия по деэскалации. Об этом 13 февраля сообщил пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров на странице в соцсети Facebook.
«Владимир Зеленский в ближайшие часы обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом», — отметил Никифоров.
Об этом: Зеленский и Байден в ближайшие часы обсудят ситуацию вокруг Украины
Соединенные Штаты не могут назвать точную дату «вторжения» России на Украину, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Читайте также: Салливан: США не могут назвать точную дату «вторжения» России на Украину
Украинские авиакомпании не будут осуществлять полеты над частью акватории Черного и Азовского морей с 14 по 19 февраля, сообщили в украинском регуляторе в сфере гражданской авиации «Украэрорух».
Читайте подробнее: Украина сообщила о запрете полетов над частью Черного и Азовского морей
Власти США, которые пытаются остановить возможный военный конфликт, предают огласке данные о ситуации вокруг Украины. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телекомпании CNN.
«Мы (власти США) не собираемся давать России возможность устроить здесь «сюрприз»… — сказал Салливан. — Мы делимся этой информацией (некими разведданными)».
Подробности в материале: Салливан объяснил, почему США предают огласке «разведданные» об Украине
Заявления Соединенных Штатов о «планах России по вторжению» на Украину являются слухами, заявили в министерстве иностранных дел КНДР.
Читайте подробнее: В МИД КНДР назвали слухами заявления США об «агрессии» России
Французы о телефонном разговоре Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным 12 февраля.
Читайте подробнее: «Макрон следует за Байденом, как пёсик» — французы о «вторжении» России
Военнослужащие США не будут воевать на Украине в случае «вторжения» России в эту страну, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC.
Подробности в материале: Пентагон: американские солдаты не будут воевать на Украине
Литва передала Украине переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и другое военное снаряжение. Об этом 13 февраля сообщил глава украинского военного ведомства Алексей Резников на странице в соцсети Facebook.
«12−13 февраля на Украину отправлялась военная помощь от Литвы, — написал Резников. — В Киев прибыли ПЗРК Stinger и другое военное снаряжение».
Россия будет приветствовать усилия Турции, если ей удастся побудить Украину выполнять Минские соглашения. Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Читайте также: Посол РФ оценил усилия Турции в урегулировании конфликта на Украине
Власти США не намерены вводить против Российской Федерации новые ограничительные меры. Об этом 13 февраля заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.
По его словам, санкции, которые подготовлены американской стороной, останутся в резерве на случай «вторжения» на Украину.
Читайте также: США не намерены вводить против РФ упреждающие санкции — Пентагон
Власти США готовы вывезти всех сотрудников дипмиссии из Киева в случае «вторжения» России на Украину. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN.
«Мы (власти США) готовы полностью сократить число сотрудников посольства США, если это потребуется, — подчеркнул Салливан. — Мы сократили их число до минимума в Киеве, так что мы готовы действовать, если потребуется».
Подробности в материале: Салливан заявил о готовности властей США вывезти дипперсонал из Киева
На Украине без приостановки продолжит выполнять свой мандат Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщила генсек организации Хельга Шмид на странице в соцсети Twitter.
«Очень благодарна за исключительную работу СММ ОБСЕ и офиса координатора проектов ОБСЕ на Украине, — написала она. — Они продолжат выполнять свои мандаты без перерыва».
Читайте подробнее: Миссия ОБСЕ на Украине продолжит свою работу — Хельга Шмид
Время для вступления Украины в Североатлантический альянс не пришло, заявила кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс.
Об этом: Кандидат в президенты Франции выступила против вступления Украины в НАТО
Минометный огонь по селу Коминтерново на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) открыли вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом 13 февраля сообщило «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В сообщении отмечается, что украинские силовики вели обстрел со стороны подконтрольного Украине населенного пункта Талаковка. Уточняется, что всего представители ВСУ выпустили три мины калибром 120 мм.
Читайте также: ВСУ обстреляли из минометов село на юге ДНР
Учения России в Чёрном море якобы могут угрожать суверенитету Украины, заявил 13 февраля официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Читайте подробнее: В США отреагировали на учения России в Чёрном море
Украина просит о встрече в течение 48 часов с Российской Федерацией и всеми государствами — участниками Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом 13 февраля сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на странице в соцсети Twitter.
«Россия не ответила на наш (властей Украины) запрос по Венскому документу… — написал Кулеба. — Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов».
Читайте подробнее: Украина запросила встречу с РФ и странами — участниками Венского документа
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему нужна любая дополнительная информация «относительно стопроцентного вторжения» Российской Федерации, которое США ждут 16 февраля 2022 года, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 13 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Струсил в последний момент» — Зеленский не верит в дату нападения РФ
Семьи сотрудников посольства Латвии на Украине покинули территорию страны, заявил латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.
Читайте подробнее: Семьи сотрудников посольства Латвии покинули Украину
Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел 13 февраля телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским, беседа продолжалась около 50 минут. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
Читайте подробнее: Байден провел телефонный разговор с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома США Джо Байден провели примерно часовой разговор. Об этом 13 февраля сообщил украинский лидер на странице в соцсети Twitter.
«Имели часовой телефонный разговор с Джо Байденом, — написал он. — Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии. Подробности в ближайшее время».
Подробности в материале: Зеленский о переговорах с Байденом: «Говорили о безопасности, экономике»
Телефонный разговор президента США Джозефа Байдена и российского лидера Владимира Путина касательно эскалации военной напряжённости на границах Украины вызвал реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 13 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: Сеть: «Звонить должен Зеленский» — Путин и Байден созвонились по Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала политическому истеблишменту США «не брать ещё один грех на душу».
Читайте подробнее: Зах