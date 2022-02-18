Подробности об очередной провокации Запада в отношении России — читайте в трансляции ИА REGNUM .

На этом фоне всё больше стран рекомендуют своим гражданам покинуть незалежную, среди них — США, Нидерланды, Япония, Южная Корея, Израиль, Черногория, Норвегия, Латвия, Великобритания и Эстония. Список увеличивается с каждым днем.

Тем временем Запад продолжает очень активно накачивать Киев оружием. Чем больше говорят о необходимости выполнения Минских соглашений, тем чаще они нарушаются.

Ситуация на подступах к Донбассу все более накаляется и на словах, и на деле. Ряд западных СМИ со ссылкой на президента США Байдена и «высокопоставленные источники» назвали несколько новых дат российского «вторжения» на Украину.

Более 30 российских кораблей проводят учения со стрельбами в Черном море. Целью указана оборона побережья Крымского полуострова, пунктов базирования Черноморского флота, объектов экономики, морских коммуникаций «от возможных военных угроз условного противника».

МИД Новой Зеландии призвал своих граждан срочно покинуть территорию Украины. С аналогичным призывом к своим гражданам обратился премьер-министр Австралии Скотт Моррисон .

Читайте также: Владимир Путин поговорит по телефону с Джо Байденом и Эммануэлем Макроном

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 12 февраля, проведет телефонные переговоры с президентом США Джозефом Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили Кремль и Белый дом.

Несмотря на стремительное развитие событий вокруг Украины и заявления о «неизбежности вторжения», президент Байден решил не оставаться в Белом доме с его оперативными возможностями, а отправился в Кемп Дэвид (загородная резиденция) на выходные — The Hill.

Самая масштабная со времен Холодной войны переброска американских войск в Европу происходит в эти дни.

Дипломат отметил, что российские войска до сих пор на российской территории. В связи с этим он задался вопросом, не собираются ли США вторгнуться на Украину сами: «Кто-то же должен — после такой панической кампании».

«У паникёров явно открылось второе дыхание». Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский — об истерии в СМИ вокруг даты «вторжения» России на Украину: «Некоторые здравомыслящие люди надеялись, что истерия, раздуваемая США, пошла на убыль. Может быть, они сглазили».

Москва усматривает в заявлениях Вашингтона о «российской агрессии» стремление администрации США максимально повысить градус пропагандистской кампании против России, заявил российский посол Анатолий Антонов .

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, план по полному запрету Москве использовать систему финансовых операций SWIFT столкнулся с серьёзными возражениями со стороны европейских стран.

Ограничительные меры против крупных российских банков, экспорта компонентов для производства в сфере обороны и технологий, а также ограничения против «конкретных российских олигархов» разрабатываются на случай гипотетической войны с Украиной.

СМИ сообщают об отказе Запада от идеи отключить Россию от SWIFT из-за позиции ЕС. Этот пункт не вошёл в пакет антироссийских санкций, работу над которым завершают Вашингтон и Брюссель.

Джо Байден — президент США — объявил 16 февраля днем начала «вторжения» РФ на Украину. Данную дату он назвал в ходе переговоров с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО. Об этом передает Politico.

09:36 12.02.2022

За истекшие сутки представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщало о четырёх нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ.

По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:

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Обстрелы ВФУ совершены в направлении населенных пунктов Горловка (пос. ш-ты 6/7), Доломитное, Веселое, Саханка. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 8 единиц.

09:38 12.02.2022 Эммануэль Макрон — президент Франции — ждал гарантий по Донбассу от украинского лидера Владимира Зеленского во время пресс-конференции после встречи двух лидеров. Такой сигнал увидел экс-депутат Рады Евгений Мураев, передает телеканал «Наш». Читайте также: Экс-депутат Рады Мураев: Макрон ждал от Зеленского гарантий по Донбассу

09:55 12.02.2022 Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна начинает экстренные закупки продовольственных товаров и нефтепродуктов из-за ситуации на Украине. Об этом Вучич заявил в эфире телеканала «ТВ Прва» 11 февраля. Подробности в материале: Сербия экстренно закупают нефть и продовольствие из-за кризиса на Украине

10:04 12.02.2022 Госдепартамент США планирует объявить об эвакуации посольства США в Киеве, передает Associated Press. Подробности в материале: Госдеп планирует объявить об эвакуации посольства США в Киеве — AP

10:04 12.02.2022 Российские дипломаты и сотрудники консульств начали покидать Украину. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Сообщается, что сотрудники российского посольства и российских консульств на Украине начали покидать эту страну. Из-за этого уже возникли трудности при записи на прием в российские дипломатические представительства на Украине. Читайте подробнее: Российские дипломаты начали покидать Украину — СМИ

10:04 12.02.2022 Народная милиция ДНР: за прошедшие сутки (11 февраля) со стороны украинских боевиков зафиксировано ЧЕТЫРЕ нарушения режима прекращения огня.

10:07 12.02.2022 Сегодня (12 февраля) — семилетие «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений». Казалось бы, за такое время все его пункты давно должны быть реализованы не только на бумаге. Фундаментальный документ создавался для мира в Донбассе. Мира, который обязательно наступит вопреки сопротивлению Киева. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

10:07 12.02.2022 Официальные лица США сообщили AP, что Госдепартамент планирует объявить 12 февраля, что весь американский персонал в посольстве в Киеве будет обязан покинуть страну в преддверии опасного российского вторжения. Комментариев от внешнеполитического ведомства США пока нет. Ранее Госдеп предписывал семьям сотрудников посольства США в Киеве покинуть страну.

10:07 12.02.2022 ВСУ не открывали огонь по территории ЛНР в течение минувших суток. Об этом 12 февраля сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК. Об этом: В ЛНР за 15 дней не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ

10:14 12.02.2022 Президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе прошедших 11 февраля телефонных консультаций президента США Джо Байдена с главами союзных государств и руководителями НАТО и ЕС поддержал планы по наращиванию военного присутствия Североатлантического Альянса на востоке Европы. Об этом сообщает пресс-служба администрации румынского президента. Подробности в материале: Президент Румынии поддержал усиление позиций НАТО на востоке альянса

10:19 12.02.2022 Владимир Соловьев: «Англосаксы нагнетают истерику. Называют дату «российского вторжения» 15−16 февраля. Выводят свои посольства из Киева и требуют от своих граждан покинуть Украину. США отзывают своих граждан из наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе, де-факто сводя на нет ее работу. Напрашивается довольно очевидный вывод: ВСУ получили отмашку от американцев и 15 февраля ждать провокации на Донбассе?».

10:20 12.02.2022 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от российской стороны объяснений. По его словам, Россия должна предоставить информацию о точных районах проведения учений, датах их завершения, численный и боевой состав подразделений. На все про все Кулеба дал России 48 часов.

10:20 12.02.2022 Энтони Блинкен заявил, что планирует провести переговоры с Сергеем Лавровым 12 февраля, сообщило агентство AFP.

10:23 12.02.2022 Учения со стрельбами в Черном море. Пресс-служба Южного военного округа.

10:48 12.02.2022 Минские соглашения — это фундаментальный документ для мира в Донбассе, который обязательно наступит вопреки сопротивлению со стороны Украины. Такое заявление сделал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на своей странице в сети микроблогов Twitter. Читайте также: Глава ЛНР: Минские соглашения — основа мира в Донбассе

11:05 12.02.2022 ВСУ глушат и обстреливают беспилотники ОБСЕ в Донбассе, чтобы не дать наблюдателям увидеть передвижения украинских войск. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР. По их данным, с помощью средств РЭБ Украина глушит БПЛА в районе населённых пунктов Тарамчук и Степное. Кроме того, как сообщается, из-за этого был утерян аппарат около Лозового.

11:07 12.02.2022 Народная милиция ЛНР зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) силовиков ВСУ в районе пос. Станица Луганская (подконтрольного Киеву) в Донбассе, заявили 12 февраля в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР. Об этом: В ЛНР зафиксировали работу станции радиоэлектронной борьбы ВСУ

11:09 12.02.2022 На текущий момент не менее 15 стран призвали своих граждан немедленно покинуть Украину в связи растущей напряженностью. Цитата канала «Военный обозреватель».

11:10 12.02.2022 Госдепартамент США инициировал полную эвакуацию американского посольства в Киеве. Протокол будет запущен сегодня и подразумевает уничтожение секретной документации, жёстких дисков и отъезд всех дипломатов и большинства остальных сотрудников — AP.

11:10 12.02.2022 Полевой госпиталь ВС РФ развернут на российской стороне границы с Украиной. Цитата канала «Военный обозреватель».

11:12 12.02.2022 Гражданские лайнеры обходят стороной закрытые на время учений ВМФ России районы Чёрного моря. Работает там сейчас только пара американских разведчиков, один из которых БПЛА RQ-4A Global Hawk. Интерес беспилотника сегодня утром был сосредоточен на белорусском направлении, затем Донбасс, а сейчас и крымское побережье под наблюдением. Цитата канала «Военный обозреватель».

11:14 12.02.2022 Согласно отчету, СММ ОБСЕ продолжает фиксировать огневую активность в районе участка разведения сил и средств № 3 Богдановка — Петровское. БПЛА СММ малого радиуса действия подвергались воздействию помех сигналу GPS (по оценке, в результате предположительного глушения) во время полетов над населенными пунктами: Тарамчук, Степное. Кроме того, патрули СММ ОБСЕ зафиксировали присутствие военной техники ВФУ в зоне безопасности: [[[list-2]]]

11:15 12.02.2022 В Киеве призвали не считать жителей Донбасса гражданами Украины. Такую «свежую» идею высказала соратница Порошенко, депутат Верховной рады Ирина Геращенко. Она утверждает, что Киев не должен выполнять Минские соглашения и проводить выборы в Донбассе, потому что с получением паспортов России жители региона перестали быть украинскими гражданами. «Минские соглашения как рамочная позиция сегодня требуют переоценки. Ведь ситуация серьёзно изменилась. И любые выборы там сейчас — это выборы граждан РФ», — рассуждает она. Сами жители Донбасса давно поняли, что с нынешней Украиной, власти которой обстреливают их дома уже который год, им не по пути.

11:17 12.02.2022 Глава ДНР Денис Пушилин: «Россия не собирается нападать и уничтожать, Россия обязана защитить себя и своих граждан!».

11:19 12.02.2022 Российские дипломаты продолжают выполнять свои обязанности на территории Украины, об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Киеве.

11:35 12.02.2022 США планируют вывезти из Киева практически всех сотрудников своего посольства в связи с напряженной обстановкой на границе России и Украины, передает агентство Associated press (AP) со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

11:44 12.02.2022 Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов: «Байден, о чем ты? Какое вторжение 16-го? В этот день в Киеве пик потепления. Обещают солнечную погоду и температуру до +7! А как же ожидание заморозков? А как же rasputitsa? А как же украинская грязь, которую всю зиму боялись русские танки? Зачем же ты нанимал боевых метеорологов для предсказания вторжения? Запутались совсем в Белом доме в своих прогнозах и страшилках».

11:44 12.02.2022 МИД Бельгии рекомендовал находящимся на Украине соотечественникам покинуть эту страну. Читайте также: МИД Бельгии призвал граждан покинуть Украину

11:52 12.02.2022 Американист увидел в новостях о «нападении» РФ на Украину попытку США сорвать Олимпиаду. По данным СМИ, Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО назвал предполагаемой датой вторжения 16 февраля. При этом источники Bloomberg ранее заявили, что военные действия могут начаться 15 февраля. Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что в этих числах американцы могут подтолкнуть Украину к военным провокациям, чтобы отвлечь внимание общественности от Олимпийских игр в Пекине. «Американцы приняли решение всё-таки подтолкнуть к военным провокациям украинские власти, назначив вот эти две даты, по одной простой причине — чтобы всё-таки испортить Китаю Олимпийские игры. Здесь может быть стремление насолить Китаю, подорвать его престиж по итогам Игр. Они считают, что Китай получает большой политический навар от того, как игры идут, как организованы».

11:54 12.02.2022 В Швеции подняли вопрос об оказании военной помощи Украине. RT ознакомился с обращением депутата Арона Эмильссона к главе МИД страны Анн Линде. Парламентарий напомнил о словах Линде, что в Швеции «очень строгие правила» экспорта оружия, поэтому Стокгольм не считает поставки такого рода Киеву актуальными. «Исходя из этого заявления, складывается впечатление, что действующая нормативно-правовая база не даёт возможности Швеции экспортировать на Украину продукцию военного назначения», — отметил депутат.

11:55 12.02.2022 «Я восхищён и удивлен терпением российской стороны, которая вынуждена постоянно доказывать свою правоту сторонам, которые не готовы её даже выслушать. И считаю, что пора терпению заканчиваться». Так каналу «Донбасс решает» прокомментировал итоги встречи в «нормандском формате» председатель Общественной палаты ДНР, бывший глава МИД ДНР Александр Кофман.

11:55 12.02.2022 Настоящим агрессором выступает НАТО, а не Россия, заявил кандидат в президенты от партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон: «Общее положение таково, что США, главенствовавшие на мировой арене, больше на ней не главенствуют. Наступил кризис геополитического порядка. В этой кризисной ситуации Соединенные Штаты колеблются: одни говорят, что главный противник — Китай, поскольку США жестко конкурируют с ним в торговой сфере, а другие утверждают: «Нет, это Россия». В результате этих колебаний у них появилось сразу два главных противника, что вылилось в абсурдную ситуацию, то есть они толкнули Россию в объятья Китая. Все это полный абсурд. И что делают Соединенные Штаты Америки? Они хотят, чтобы Украину приняли в НАТО. Нам, французам, это совершенно неинтересно. Нам нет до этого никакого дела».

11:56 12.02.2022 Глава военной разведки Норвегии вице-адмирал Нильс Андреас Стенсонес: «У русских есть все, что им нужно для осуществления как незначительных атак на Украине, так и для полномасштабного вторжения, возможно, с последующей оккупацией всей украинской территории или ее части. Теперь президент Путин должен решить, хочет он продолжать или нет. У границы с Украиной сосредоточено более 150 тысяч военнослужащих, самое современное оружие и все необходимое материально-техническое обеспечение. Решение принимает исключительно президент России».

12:04 12.02.2022 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций».

12:04 12.02.2022 Мария Захарова. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

12:07 12.02.2022 Россия делает вывод, что США и Британия знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях — МИД РФ.

12:24 12.02.2022 США потеряли главенствующее положение на мировой арене и пытаются использовать ситуацию вокруг Украины в своих интересах, поделился своим мнением лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Читайте также: Лидер партии «Непокорившаяся Франция» Меланшон назвал НАТО агрессором

12:26 12.02.2022 Разведчик RQ-4A ВВС США решил разом осмотреть все. Полетал вдоль границы Украины и Белоруссии, заглянул в район Донбасса, Крыма и курортов Краснодарского края. Цитата канала «Военный обозреватель».

12:43 12.02.2022 Politico и Bloomberg продолжают работать в жанре «фейк на выходных», считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Сначала Bloomberg сообщил о том, что столь долго анонсируемое американскими СМИ «вторжение» России на Украину начнется 15 февраля. Ссылка, конечно же, на неназванные источники. Но тут же Politico решило перещеголять коллег — газета ссылается на самого Байдена, по словам которого нападение состоится 16 февраля. «Интересно, чем будет оправдываться Вашингтон, когда и в этот раз ничего не произойдёт, если, конечно, украинские сателлиты США не пойдут на откровенную провокацию. Москва много раз говорила об отсутствии каких-либо планов по тому самому вторжению на Украину», — рассуждает Слуцкий в телеграм-канале.

12:55 12.02.2022 Кувейт призвал своих граждан покинуть Украину.

13:28 12.02.2022 Посольство США на Украине сообщило, что Госдеп попросил покинуть Киев тех дипломатов, которые не занимают критически важные должности. Основная часть команды посольства, несмотря на сокращение персонала, продолжит работать в Киеве.

13:40 12.02.2022 Парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала президента Украины Владимира Зеленского выполнить Минские соглашения или уйти в отставку.

13:56 12.02.2022 Министерство иностранных дел Кувейта призвало граждан эмирата покинуть Украину как можно скорее. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба МИД Кувейта. Читайте также: Кувейт рекомендует гражданам эмирата покинуть Украину

14:06 12.02.2022 Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде неосновного персонала посольства США из Киева (Украина) из-за угрозы военных действий, сообщили в посольстве. Об этом: Госдеп распорядился об отъезде персонала посольства США из Киева

14:14 12.02.2022 Слухи о том, что началась эвакуация российских дипломатов с Украины, были нужны для оправдания начала эвакуации дипломатов ряда западных стран. Об этом сегодня, 12 февраля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам Захаровой, в западных СМИ появилась информация о том, что якобы уже началась эвакуация российских дипломатов с Украины, хотя на самом деле произошел отъезд детей дипломатов к бабушкам и дедушкам на рождественские каникулы месяц назад. Читайте также: Захарова пояснила, зачем нужны слухи об эвакуации дипломатов РФ с Украины

14:14 12.02.2022 ВС Украины задействовали ударный беспилотник Bayraktar TB2 для ведения разведки у границы с Белоруссией. Цитата канала «Военный обозреватель».

14:15 12.02.2022 Сотрудники американского посольства в Киеве с вещами покидают диппредставительство — BuzzFeed.

14:15 12.02.2022 Мэр Киева Виталий Кличко утвердил план эвакуации населения Киева — издание «Страна».

14:15 12.02.2022 Кабмин ФРГ призвал своих граждан покинуть Украину, если их пребывание там необязательно — СМИ.

14:16 12.02.2022 Говорить о достижениях в переговорах по Донбассу за семь лет не приходится. Министр иностранных дел и полпред ДНР на переговорах по Донбассу Наталья Никонорова заявила, что это происходит из-за отсутствия стремления Киева к миру. Она напомнила, что самым неблагоприятным оказался 2021 год, когда в политической и гуманитарных подгруппах процесс был либо заблокирован, либо находится в стадии деградации.

14:18 12.02.2022 Британским гражданам не следует ожидать военной эвакуации в случае конфликта на Украине, они должны покинуть страну сейчас, заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

14:27 12.02.2022 МИД Германии призвал немцев покинуть Украину, если их пребывание там необязательно. Об этом 12 февраля говорится на сайте ведомства. «Если вы находитесь на Украине, проверьте, является ли ваше присутствие обязательным. Если нет, выезжайте в кратчайшие сроки», — отмечается в сообщении. Об этом: МИД Германии призвал немцев покинуть Украину

14:30 12.02.2022 Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что британская армия не будет вмешиваться в вооруженный конфликт, если вдруг РФ вторгнется на Украину. «Великобритания поставляет некоторое оборонительное вооружение в виде противотанковых ракет, мы обучаем украинские войска. На данный момент это всё, что мы можем сделать — Украина не является частью НАТО», — объяснил премьер.

14:32 12.02.2022 ОАЭ призывает своих граждан отложить поездки на Украину.

14:44 12.02.2022 Власти утвердили план полной эвакуации населения Киева, также подготовлены и отмечены на карте тысячи мест, где могут укрыться те, кто не успеет эвакуироваться — официальный портал Киева со ссылкой на мэра Кличко.

15:03 12.02.2022 Истребители-бомбардировщики Су-34 Западного военного округа задействованы в учениях в Тверской области.

15:04 12.02.2022 Соцсети всполошило известие о якобы объявленной США дате вторжения России на Украину. Многие опасаются, что провокация действительно произойдет в самое ближайшее время, пока идет Олимпиада в Пекине. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии. «Всё предельно просто — блок НАТО отбомбится по Киеву и свалит это на Россию», — считает Владимир Медведев. «Значит Запад и США планируют сами устроить провокацию, чтобы Россия дала адекватный ответ», — поддерживает Александр. «Думаю, Россия готова к любому обороту событий. Ну не зря же в Чёрное море пригнали корабли Балтийского флота», — рассуждает Ирина В. Читайте подробнее: Байден назвал точную дату «вторжения» России на Украину. Сеть: «30 февраля»

15:06 12.02.2022 Министерство обороны Великобритании заявило о начале вывода своих военных инструкторов с Украины. Об этом в эфире ВВС сообщил сегодня, 12 февраля, заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. «В случае конфликта на Украине не будет британских военных», — прямо сказал Хиппи. Читайте также: Великобритания спешно выводит своих военных инструкторов с Украины

15:07 12.02.2022 МИД Ирака призывает иракцев покинуть украинскую территорию, а сотрудников посольства в Киеве воспользоваться ежегодным отпуском, чтобы обеспечить безопасность членов дипломатической миссии.

15:07 12.02.2022 Мы должны быть готовы к любому сценарию событий на Украине — глава МИД ФРГ.

15:15 12.02.2022 Минские соглашения — единственная основа для урегулирования на Украине, альтернативы не существует. Об этом 12 февраля заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Читайте подробнее: МИД РФ назвал Минск-2 единственной основой урегулирования на Украине

15:19 12.02.2022 Власти Украины отказываются от прямого диалога с Донбассом, продолжают блокаду региона, а также принимают законы, противоречащие Минским соглашениям. Об этом 12 февраля заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Читайте также: МИД РФ: Киев отказывается от прямого диалога с Донбассом

16:02 12.02.2022 Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на МИД Турции. По последним данным, главы дипломатических ведомств обсудили региональные процессы с акцентом на ситуацию по Украине, а также состояние и перспективы углубления отношений Анкары и Минска. Об этом: Главы МИД Турции и Белоруссии обсудили ситуацию на Украине

16:06 12.02.2022 Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого заявил, что пропагандистская кампания Соединенных Штатов о якобы российской агрессии против Украины преследует провокационные цели. Об этом сообщается 12 февраля на сайте МИД РФ. Читайте также: Лавров и Блинкен провели телефонный разговор

16:10 12.02.2022 Министерство иностранных дел Ирака призвало граждан страны спешно покинуть Украину. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба МИД Ирака сегодня, 12 февраля. «МИД Ирака призывает иракцев покинуть украинскую территорию, а сотрудников посольства в Киеве воспользоваться ежегодным отпуском, чтобы обеспечить безопасность членов дипломатической миссии», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства Ирака. Читайте также: МИД Ирака рекомендует иракцам покинуть Украину

16:10 12.02.2022 Министерство иностранных дел Испании рекомендовало подданным королевства временно покинуть Украину, говорится в обновленных 12 февраля рекомендациях МИД страны. Об этом: МИД Испании рекомендовал своим гражданам покинуть Украину

16:17 12.02.2022 Запад должен предоставить Украине стопроцентную информацию о возможном «вторжении» России в страну 16 февраля. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Херсонской области. «Мы (власти Украины) должны быть готовы в любой день, — заявил Зеленский. — .. Если есть информация о стопроцентном вторжении 16 числа, то давайте нам эту информацию». Подробности в материале: Украине нужны доказательства планов РФ о «вторжении» 16 февраля — Зеленский

16:44 12.02.2022 В Херсонской области возле границы с Крымом начались тактико-специальные учения МВД Украины, за ходом которых наблюдает президент страны Владимир Зеленский. Подробности в материале: Возле границы с Крымом начались учения МВД Украины

17:02 12.02.2022 Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо инициировал специальное заседание кризисного центра МИД страны для оценки ситуации на Украине, сообщает агентство ANSA со ссылкой на дипломатические источники. Читайте также: Глава МИД Италии созвал спецзаседание для оценки ситуации на Украине

17:13 12.02.2022 Предоставляемое Украине оружие западными странами может в итоге уходить на чёрный рынок, заявил директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук. Читайте также: МИД РФ: поставляемое на Украину оружие может уходить на чёрный рынок

17:36 12.02.2022 Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили представляющие взаимный интерес вопросы. Об этом 12 февраля сообщили в российском военном ведомстве. «12 февраля состоялись телефонные переговоры … С. Шойгу и … Л. Остина», — говорится в сообщении. Об этом: Шойгу и министр обороны США обсудили вопросы безопасности

17:49 12.02.2022 Информация о взрыве в Донецке, распространяемая в соцсетях, не подтвердилась. Такие заявления по запросу «Донецкого агентства новостей» сделали сразу в трех ведомствах — в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК, УНМ и МЧС ДНР. Об этом: В ДНР опровергли информацию о взрыве в Донецке

17:57 12.02.2022 Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил главой Минобороны России Сергеем Шойгу «наращивание сил РФ в Крыму и вокруг Украины», сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби. Читайте также: В Пентагоне назвали темы разговора Остина и Шойгу

18:16 12.02.2022 В учебные пособия по спецпропаганде войдет история, разыгранная англосаксами вокруг ситуации с Украиной. Об этом глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram-канале. Подробности в материале: Рогозин отреагировал на истерию вокруг Украины

18:18 12.02.2022 Вопрос министра обороны России Сергея Шойгу к британскому коллеге Бену Уоллесу, зачем Великобритания направила на украинскую территорию свой спецназ, и в пределах какого срока он там будет находиться, вызвал обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 12 февраля в социальной сети Facebook. Подробности в материале: «Будут наблюдать за правилами боёв?» —сети о британском спецназе на Украине