Анкара, , 09:11 — REGNUM Армия Турции отказалась от наземных военных операций в Ираке и Сирии в пользу стратегии устойчивого контртеррористического давления. Об этом отмечается в докладе вашингтонского Института изучения войны (ISW) от 11 февраля.

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Аналитики пришли к такому выводу в связи с военной операцией Турции «Зимний орел» против курдских ополченцев в Ираке и Сирии.

По докладу ISW, операция «продемонстрировала фундаментальный переход Турции в северной Сирии и Ираке от наземных вторжений к стратегии устойчивого контртеррористического давления», пишет ИА Красная Весна.

Такой подход с задействованием авиации, в т.ч. ударных беспилотников, позволяет Турции обойти международные политиздержки, которые возникли в связи с военными вторжениями на территорию Сирии и удержанием занятых позиций, отмечается в докладе.