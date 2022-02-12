Лос-Анджелес, США, 12 февраля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Роб Зомби объявил, что к проекту его фильма-перезагрузки «Семейка монстров» (The Munsters) присоединился актёр Хорхе Гарсиа, который хорошо знаком поклонникам сериала «Остаться в живых» по роли Хёрли Рейеса. Об этом 12 февраля сообщает портал Comicbook.

Ужас

Гарсиа сыграет в картине совершенно нового персонажа по имени Флуп, который является «горбатым помощником» безумного учёного Генри Агустуса Вольфганга (Ричард Брейк). На своей странице в Instagram Зомби показал актёра в образе.

https://www.instagram.com/p/CZ1wRIuloBr/

Напомним, оригинальный сериал «Семейка монстров» телеканал CBS показывал в период с 24 сентября 1964 года по 12 мая 1966-го. Шоу было выполнено в жанре ситуационной комедии, в центре повествования находились члены семьи добрых монстров.