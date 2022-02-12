Тегеран, , 09:12 — REGNUM 11 февраля посол Ирана в Багдаде заявил, что все санкции, введенные Соединенными Штатами против иранского народа, должны быть немедленно сняты. По его словам, Иран добивается хороших и дружественных отношений со странами региона. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая по случаю 43-й славной годовщины победы Исламской революции в 1979 году, посол Исламской Республики Иран в Ираке Ирадж Масджеди заявил, что все антииранские санкции должны быть сняты в кратчайшие сроки, при этом страна намерена укреплять отношения со всеми государствами региона.

«Ирано-иракские отношения основаны на взаимном уважении, суверенитете и общих интересах», — отметил он, подчеркнув, что Иран поддержал Ирак в победе над терроризмом и ликвидации террористических формирований ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан в своем твиттере написал: «Возвышенные ценности Исламской революции будут продолжать направлять нас во внешней политике «.