Симферополь, , 09:06 — REGNUM Более 30 кораблей Черноморского флота — сторожевые корабли, фрегаты, десантные корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, малые противолодочные корабли, корабли противоминной обороны — вышли в море из Севастополя и Новороссийска в ходе учений в рамках масштабных маневров ВМФ РФ. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота. Учения проводятся под руководством командующего Черноморским флотом Игоря Осипова.

Матросы Черноморского флота Mil.ru

Помимо корабельных соединений, в учениях задействованы авиация флота и подразделения береговых войск. Им предстоит выполнить комплекс артиллерийских, ракетных стрельб, нанесение ракетных ударов по морским, воздушным, береговым целям

Цель маневров — отработка обороны пунктов базирования сил ЧФ, морского побережья Крымского полуострова, объектов морских коммуникаций, экономического сектора, районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника.