Чебаркуль, Челябинская область, 12 февраля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Чебаркуле Челябинской области трёх женщин будут судить за ложные обвинения людей в совершении преступлений. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Одна из гражданок потеряла свой мобильный телефон и обвинила своего знакомого в грабеже. Жительница села Сарафаново заявила полицейским, что её знакомая якобы похитила телефон у её несовершеннолетней дочери. А её землячка обвинила бывшего супруга в краже 20 тыс. рублей.

Во всех случаях мотивом таких ложных доносов стала неприязнь. Теперь дамам грозит до двух лет колонии.