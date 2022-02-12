Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Планировавшиеся на лето 2022 года съёмки сериала «Красавица и Чудовище» отменены решением кинокомпании Disney. Об этом сообщает портал Deadline.

Гастон и Лефу Цитата из к/ф «Красавица и Чудовище». реж Билл Кондон. 2017. США

Сериал «Красавица и Чудовище» должен был состоять из восьми эпизодов. В нём создатели планировали рассказать предысторию главного героя одноимённого фильма 2017 года.

К своим ролям должны были вернуться Люк Эванс и Джош Гэд, сыгравшие в фильме Гастона и его друга Лефу. Также в актёрский состав сериала входили Бриана Миддлтон, Фра Фи и Джелани Алладин.

«К сожалению, это правда», — подтвердил приостановку проекта Джош Гэд.

По данным Deadline, в Disney решили отказаться от съёмок сериала по творческим причинам. Компанию не устроил итоговый вариант сценария, а также написанная для сериала музыка.

Фильм «Красавица и Чудовище» режиссёр Билла Кондона вышел в прокат в марте 2017 года. Фэнтезийно-музыкальный фильм собрал в мировом прокате $1,26 млрд при бюджете до $255 млн.