Даллас, США, , 09:00 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» переиграл в овертайме команду «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Денис Гурьянов в составе хоккейного клуба «Даллас Старз» (сс) China Wong / AHL

Игра состоялась на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

Основное время встречи закончилось с ничейным счетом 3:3. В составе «Старз» голы забили шведский форвард Якоб Петерсон (31-я минута), Тайлер Сегин (32-я) и Джейми Бенн (53-я). У «Джетс» шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа (21-я), Дженсен Харкинс (37-я) и Марк Шайфли (60-я, при игре 6×5).

Победу хозяевам в овертайме принес гол Джейсона Робертсона (64-я).

Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов отметился в матче двумя результативными передачами, его одноклубник — российский нападающий Александр Радулов, отдал один голевой пас. Российский форвард «Виннипега» Евгений Свечников не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Даллас» 13 февраля примет у себя клуб «Колорадо Эвеланш», а «Виннипег» в этот же день на выезде встретится с командой «Нэшвилл Предаторз».