Нью-Дели, 12 февраля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Ситуация на границе возникла из-за игнорирования Китаем письменных соглашений, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

Wikipedia.org Граница Индии и Китая

Ситуация на линии фактического контроля в Ладакхе возникла из-за игнорирования Китаем в 2020 г. письменных соглашений о том, чтобы не размещать массовые силы на границе, считает министр иностранных дел Индии.

«Когда большая страна игнорирует письменные обязательства, я думаю, что это вопрос, вызывающий законную озабоченность международного сообщества», — добавил он.

Также Джайшанкар прокомментировал критику министра иностранных дел Китая встречи четырех стран Quad (Австралия, США, Индия и Япония). Он сказал, что действия и позиция Индии очень ясны, передает ИА Красная Весна.