Хартум, 12 февраля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Судан осудил недовольство западных стран арестом двух высокопоставленных бывших чиновников, выступавших против военного правительства и обвиненных в коррупции. На этой неделе Норвегия, США, Великобритания, Европейский союз, Канада и Швейцария выступили против ареста Халида Омера Юсифа и Вагди Салиха, назвав действия правительства «преследованием и запугиванием граждан». Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

«Это вопиющее вмешательство во внутренние дела Судана, противоречащее дипломатическим нормам и практике», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Судана.

Оба обвиненных были членами правительства, которое было свергнуто 25 октября прошлого года, после чего последовал их арест. Как утверждается, они являлись участниками целевой группы, которая конфисковала активы у сторонников свергнутого со своего поста президента Омара аль-Башира. Комитет, проводящий обзор работы, сообщил, что обнаружил нарушения.

«Два упомянутых гражданина были фактически задержаны на основании совершения уголовного преступления, а не каких-либо политических обвинений. Послы соответствующих стран следовало позаботиться о получении точной информации из официальных источников», — отметил МИД Судана.