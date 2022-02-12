Тегеран, 12 февраля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. 11 февраля представитель министерства иностранных дел Пакистана поздравил Исламскую Республику Иран с Национальным днем, подчеркнув важность 75-летних отношений между двумя соседями. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«По случаю Национального дня Исламской Республики Иран мы выражаем самые искренние поздравления иранскому правительству и народу», — написалАсим Ифтихарв официальном Twitter-аккаунте министерства иностранных дел Пакистана.

Он отметил, что дипломатические отношения Пакистана с Ираном были установлены в 1947 году, причем они являются первыми странами, признавшими друг друга. «Обе страны поддерживали братские отношения в течение последних 75 лет», — подчеркнул пакистанский представитель.

Ссылаясь на встречи пакистанских лидеров с президентом ИранаИбрагимом Раиси в прошлом году на полях саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ОЭС, он заявил, что Иран и Пакистан имеют очень прочные связи в области культуры и образования.

Ранее пакистанские политические лидеры, в том числе президент, премьер-министр и министр иностранных дел, поздравили народ и правительство Ирана с 43-й годовщиной победы Исламской революции и Национальным днем Исламской Республики Иран в отдельных посланиях.