Кейптаун, , 09:40 — REGNUM Министерство труда ЮАР подало судебный иск против китайской компании Huawei Technologies в связи с предполагаемыми нарушениями норм, регулирующих трудовую деятельность. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Южноафриканское подразделение Huawei предоставила рабочие места для 90% иностранных граждан. При этом трудовым законодательством установлен порог на наем не более 40% иностранцев. 60% нанятых сотрудников должны быть гражданами ЮАР. Представитель китайской фирмы заявил, что компания вскоре даст свой ответ.

Это первый случай подачи правительством ЮАР судебного иска против китайского технологического гиганта.