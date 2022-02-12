Кейптаун, 12 февраля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Восстановление экономики ЮАР по-прежнему идет медленными темпами. Ожидается, что в среднесрочной перспективе рост экономики составит менее 2% из-за неопределенности курса политики, скопившегося государственного долга и существующих ограничений на приток инвестиций. Об этом сообщил Международный валютный фонд (МВФ), пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

В заявлении МВФ, опубликованном по итогам обсуждений ситуации в ЮАР, говорится, что восстановление страны после пандемии COVID-19 произошло быстрее, чем ожидалось, но экономика по-прежнему остается слишком «хрупкой».

Национальное казначейство ЮАР отметило, что оценивает перспективы «более оптимистично», чем МВФ, основываясь на постепенном росте доверия инвесторов и увеличении притока иностранного капитала.

МВФ прогнозирует экономический рост ЮАР в 2022 году на уровне 1,9%, который затем спадет до отметки в до 1,4%. Напомним, что в 2021 году рост экономики южноафриканского государства составил 4,6%. %. Национальное казначейство страны, в свою очередь, не предоставило никаких прогнозов.

«Восстановление экономики было названо нестабильным из-за роста безработицы, малых объемов банковского кредитования частного сектора и вялого притока частных инвестиций. Несмотря на восстановление экономического роста, показатели бедности и неравенства не улучшились», — говорится в сообщении МВФ.