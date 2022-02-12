Тегеран, , 08:55 — REGNUM 11 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента Ирана Ибрагима Раиси с 43-й годовщиной победы Исламской революции и пригласил его посетить с официальным визитом Ереван. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Никол Пашинян Primeminister.am

В послании иранскому президенту премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Раиси и иранский народ в целом с годовщиной победы Исламской революции.

Отметив решимость Армении и Ирана укреплять мир и стабильность в регионе, премьер-министр официально пригласил Раиси посетить Ереван в любое удобное время.

Он также подчеркнул: «Я убежден, что совместными усилиями обе стороны будут привержены углублению армяно-иранских отношений на высоком уровне, а многогранная повестка дня нашего сотрудничества будет лишь расширяться на благо двух народов и государств».

Премьер-министр Армении в своем послании пожелал процветания и успехов иранскому народу и правительству.