Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Президент США Джозеф Байден проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным сегодня, 12 февраля, утром по вашингтонскому времени (во второй половине дня по московскому времени). Об этом сообщил представитель Белого дома.

Владимир Путин говорит по телефону Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Накануне, 11 февраля, западные страны раздули очередной виток истерики на тему «Россия готовится нападать на Украину». Ряд стран рекомендовали своим гражданам «немедленно покинуть Украину», а также начали вывоз некоторых сотрудников своих посольств в Киеве.

Во Франции и США заявили, что лидеры этих стран хотят позвонить Владимиру Путину.

По словам представители Белого дома, Байден и Путин созвонятся 12 февраля. При этом российская сторона предлагала организовать телефонный разговор 14 февраля, но американская сторона предложила сделать это быстрее и Москва согласилась.

Стоит отметить, что в последний раз Путин и Байден говорили по телефону в конце 2021 года.