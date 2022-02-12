Антананариву, , 09:17 — REGNUM Число погибших в результате циклона «Бацираи» на Мадагаскаре возросло до 111 человек. Об этом сообщило государственное управление по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

Циклон обрушился на юго-восточное побережье острова в Индийском океане в конце прошлой неделе. Как сообщается, наибольшее число жертв природного катаклизма было зарегистрировано в районе Иконго, где погибло 87 малагасийцев.

За последние две недели по территории Мадагаскара прошло два циклона: «Бацираи» и «Ана». Последний унес жизни 55 человек и лишил крова более 130 тыс. жителей острова.

Островное государство с населением почти 30 млн человек испытывало нехватку продовольствия на юге страны ввиду сильной и продолжительной засухи.