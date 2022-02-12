Додома, 12 февраля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Клип танзанийского исполнителя Даймонда Платнумза на песню Waah набрал более 100 млн просмотров на YouTube. Певец вошел в историю Восточной Африки как артист, чьи ролики набрали наибольшее количество просмотров. Об этом пишет новостное издательство Mwananchi.

Видеоклип, в котором снялся также конголезский исполнитель румбы Коффи Оломиде, было опубликовано 30 ноября 2020 года и набрало более 100 млн просмотров менее чем за 14 месяцев.

Waah — третий клип на счету Платнумза, который посмотрели более 100 млн. Наиболее популярным видео исполнителя стал клип на песню Yope Remix, набравший 178 млн просмотров. За ним идет ролик Inama, собравший 104 млн зрителей на YouTube.

Кроме того, видео Waah установило рекорд в Восточной Африке по количеству просмотров в течение часа. За 60 мин клип посмотрели более 100 тыс. человек.

Даймонд Платнумз является одним из самых популярных исполнителей на территории Африки южнее Сахары. На его канал подписано более шесть млн подписчиков. Общая сумма просмотров преодолела отметку в 1,6 млрд. Танзанийский певец исполняет в музыкальном жанре бонго флава, который развился в 1990-х годах и представляет собой смесь из хип-хопа, регги, R&B и традиционных танзанийских стилей, таких как таараб и данси.