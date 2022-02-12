Додома, 12 февраля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Товарооборот между Танзанией и Кенией за первые одиннадцать месяцев прошлого года достиг 905,5 млн долл. благодаря улучшению их торговых отношений. Об этом пишет новостное издательство Mwananchi.

Общий объем торговли между двумя государствами за период с января по ноябрь 2021 года увеличился, что свидетельствует об эффективности мер, принятых в связи с ранее существовавшими разногласиями по вопросам торговли. Импорт Кении из Танзании составил 501 млн долл., а экспорт — 403,9 млн долл.

Деловой совет Восточноафриканского сообщества (EABC) заявил, что улучшение торговли говорит о восстановлении экономики региона после пандемии COVID-19.

Основными направлениями экспорта Танзании в страны ВАС в течение 2021 года были Кения, Руанда, Уганда и Бурунди. Однако торговля услугами снизилась с четвертого квартала 2019 года на 67,9%.

По словам управляющего пунктом Налоговой службы Кении (KRA) Джозефа Мойвайвы, ежедневно между границами стран курсирует в среднем 250 грузовиков, большинство из которых едут из Танзании в Кению. «Это в три раза больше по сравнению с маем прошлого года», — отметил он.