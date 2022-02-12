Бисау, , 08:59 — REGNUM Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало обвинил бывшего главнокомандующего национальным военно-морским флотом и еще двух человек в причастности к попытке государственного переворота, совершенной 1 февраля. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

Эмбало назвал журналистам имена бывшего контр-адмирала Хосе Америко Бубо На Чуто, занимавшего пост главнокомандующего военно-морским флотом Гвинеи-Бисау в первом десятилетии 2000-х годов, Чами Яла, бывшего офицера вооруженных сил, и Паписа Джеме. Все они были арестованы после событий 1 февраля, сообщил глава государства. По словам гвинейского президента, попытка госпереворота была напрямую связана с незаконным оборотом наркотиков.

Десять дней назад Гвинея-Бисау в очередной раз подверглась угрозе государственного переворота. На здание правительства было совершено нападение вооруженными людьми в тот день, когда президент и члены правительства проводили заседание Совета министров. По данным властей, Умару Сисоку вышел невредимым после нескольких часов перестрелки, в результате которой погибло 11 человек.

«Я не утверждаю, что за этим стоят политики, но люди, державшие в руках оружие, связаны с крупными наркокартелями», — подчеркнул президент Эмбало, прежде чем назвать имена троих подозреваемых.

Все трое задержанных лиц были арестованы в апреле 2013 года Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA)) на борту судна в международных водах у побережья Западной Африки. Казначейство США объявило Хосе Америко Бубо На Чуто наркобароном. В 2016 году он был приговорен к четырем годам тюремного заключения в Нью-Йорке. В свою очередь, Чами Яла и Папис Джеме были приговорены к пяти и шести с половиной годам лишения свободы соответственно по обвинению в торговле наркотиками. Впоследствии они вернулись в Гвинею-Бисау.