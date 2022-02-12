Харгейса, , 08:47 — REGNUM Министр иностранных дел Сомалиленда Эсса Кайд Мохамуд заявил, что Китай не может диктовать стране, как вести свою внешнюю политику. Выступая во время своего визита на Тайвань, министр отметил, что Сомалиленд — суверенное государство, «рожденное быть свободным» поэтому имеет право строить отношения с кем угодно. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Сомалиленд отделился от Сомали в 1991 году, но не получил широкого международного признания своей независимости. Ситуация здесь сохраняется стабильной в отличие Сомали, где до сих пор не прекратилась гражданская война, длящаяся три десятилетия.

Сомалиленд и Тайвань, на которые Китай претендует как на свою собственную территорию, в 2020 году открыли друг у друга посольства, что вызвало недовольством со стороны КНР и Сомали. Сомалиленд имеет стратегически важное расположение, ведь страна Африканского рога граничит с Джибути, где Поднебесная основала свою первую в истории зарубежную военную базу.

Министерство иностранных дел Китая опубликовало сообщение на этой неделе, в котором говорится, что Тайвань «раздувает огонь для подрыва независимости и единства других стран, причиняя вред другим»

«Мы родились свободными и останемся свободными. Мы будем вести наши дела так, как считаем нужным. Китай, как и ни одна другая страна, не давать нам предписания», — подчеркнул министр Сомалиленда.

В последние годы Китай дипломатически практически вытеснил Тайвань из Африки. Лишь Эсватини сейчас поддерживает полноценные отношения с островом. Китай оказывал давление на страны континента, чтобы те не вступали в сотрудничество с Тайванем, стремящимся утвердить свои права на суверенитет.