Москва, 12 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности остается востребованной для многих стран и не теряет актуальности, однако эта площадка перестала быть дискуссионной — на него господствует одна точка зрения. Об этом Песков заявил в интервью РИА Новости.

Securityconference.de Мюнхенская конференция по безопасности. 2018

«Я не думаю, что Мюнхенская конференция как дискуссионная площадка теряет свою актуальность. Нет. Она по-прежнему для многих интересна и востребована. Но она теряет свою востребованность для нас, потому что она теряет объективность. Она превращается в клуб одной точки зрения», — сказал Песков.

Конечно, в клубе можно обсуждать только одну точку зрения, но это делается приверженцами этой точки зрения, а значит, такой клуб уже нельзя считать дискуссионным. В связи с этим, российское руководство больше привлекает такая площадка, как Валдайский клуб, формат которого предполагает столкновение разных точек зрения.

Песков надеется, что Валдайский клуб сможет сохранить свой формат и там будут сталкиваться разные, подчас даже диаметрально противоположные точки зрения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18−20 февраля должна пройти очередная Мюнхенская конференция по безопасности. При этом впервые за два года она проходит в очном формате.

Ровно 15 лет назад президент России Владимир Путин выступил на этой конференции со своей знаменитой Мюнхенской речью, в которой подверг критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства. Тогда же Путин выступил против расширения Североатлантического альянса и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.