Тегеран, 12 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Иран и Туркменистан становятся свидетелями начала золотой эпохи двусторонних отношений, поскольку в текущем году обе страны отмечают 30-летие установления дипломатических связей, заявил посол Ирана в Ашхабаде 11 февраля. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Посольство Ирана в Ашхабаде провело церемонию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений в ознаменование дружбы между Тегераном и Ашхабадом.

Голам-Аббас Арбаб-Халес, посол Ирана в Ашхабаде, выразил благодарность правительству Туркменистана за создание условий для проведения подобных культурных программ, заявив, что любезное присутствие туркменской аудитории на подобных мероприятиях свидетельствует о готовности правительства Туркмении расширять сотрудничество в области культуры.

«Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул необходимость расширения культурного сотрудничества», — отметил посол, заявив, что отдел культуры посольства Ирана постарался сделать все возможное в данном направлении.

Что касается проведения Национального дня Ирана внутри страны и во всех представительствах по всему миру, он указал на поздравительное послание, переданное президентом Туркменистана своему иранскому коллеге, утверждая, что текущий уровень двустороннего взаимодействия свидетельствует о серьезной решимости высокопоставленных должностных лиц обеих стран углублять отношения.