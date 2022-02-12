Лос-Анджелес, США, , 08:36 — REGNUM Поклонники киновселенной студии DC обратили внимание на интересный момент в трейлере всех фильмов кинокомпании, которые выйдут на экраны в 2022 году. Об этом 12 февраля сообщает портал Comicbook.

Майкл Китон в роли Бэтмена Цитата из к/ф «Бэтмен». Реж. Тим Бёртон. 1989. США

Фанаты заметили, что на 13-й секунде в видео звучит реплика, которую произносит Майкл Китон. «Вы можете попасть в любую временную шкалу, в любую вселенную. Зачем бороться за спасение этой?», — говорит актёр, который в будущем фильме «Флэш» вернётся к роли Бэтмена.

Как отметило издание, несмотря на то, что Китон не появляется в кадре 60-секундного ролика, для фанатов это важное событие, поскольку голос этой версии Брюса Уэйна они не слышали со времён фильма Тима Бёртона «Бэтмен возвращается», премьера которого состоялась в 1992 году.

https://twitter.com/PhilPirrello/status/1492190677551259648

https://twitter.com/AhsokaTargaryen/status/1492292227728556032

Напомним, в кинокомиксе «Флэш», как ожидается, появится две версии Бэтмена: одну сыграет Бен Аффлек, а другую — Майкл Китон. Премьера картины состоится 3 ноября 2022 года.

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