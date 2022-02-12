Москва, , 08:34 — REGNUM Брайан Макдональд — ирландский журналист — назвал «нелепым» внешний вид главы МИД Великобритании Лиз Трасс во время визита в столицу РФ Москву. Об этом он написал в Twitter.

https://twitter.com/27khv/status/1491770415127146496

Он опубликовал фото Трасс, на которой она одета в меховую шапку и шубу, и высмеял ее внешний вид, указав, что в этот день в столице РФ было +2 градуса. Он подчеркнул, что жители Москвы одеваются так при более низких температурах — от — 14 градусов.

Трасс посетила 10 февраля Москву, где провела переговоры с министром иностранных дел Рф Сергеем Лавровым.