Краснокамск, Пермский край, 12 февраля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Краснокамске Пермского края 19-летнего гражданина будут судить за 13 эпизодов преступной деятельности в сфере оборота наркотических средств. Об этом сообщает краевой главк МВД.

Наркомания

Гражданин был пойман возле одной из автозаправок. Он перемещался в такси в качестве пассажира. У него обнаружили шесть свёртков с нарковеществом. Он признался в том, что, являясь потребителем нарковеществ, решил заработать на их продаже.

Всего в Перми гражданин сделал не меньше 10 тайников-закладок. Уголовное дело уже передано в суд.