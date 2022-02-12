Берлин, 12 февраля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Выдачи виз российским гражданам пока нет в планах у посольства Германии в России. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба немецкого диппредставительства в Москве.

Василий Иванов ИА REGNUM Герб Федеративной Республики Германия на стене посольства

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Представитель посольства пояснил журналистам, что в настоящее время неизвестно, когда будет возобновлена выдача виз для российских туристов. Уточняется, что это зависит от дальнейшего развития ситуации с пандемией коронавируса в Евросоюзе и в России, а также от решений федерального правительства.

В настоящее время посольство ФРГ выдаёт визы российским гражданам в исключительных случаях. Их могут получить представители ряда профессий, например, медики и моряки. также разрешён въезд в Германию к проживающему там супруг, либо по семейной причине экстренного характера.