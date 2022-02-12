Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получили первые снимки с запущенного в космос телескопа «Джеймс Уэбб». Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Телескоп «Джеймс Уэбб» NASA

Переданные на Землю снимки получены прибором NIRCam, установленным на борту космического телескопа. Эти изображения помогут специалистам NASA в настройке составного главного зеркала телескопа.

Главное зеркало телескопа «Джеймс Уэбб» разделено на 18 секций. Его диаметр составляет 6,5 метра, что сделало невозможным запуск телескопа с зеркалом в собранном виде.

С помощью получаемых снимков специалистам предстоит выровнять секции зеркала с точностью до 50 нанометров, что позволит ему работать как единой поверхности. Эта операция займёт несколько месяцев, планируется, что первые научно значимые изображения будут получены летом 2022 года.

Телескоп «Джеймс Уэбб» запущен ракетой-носителем Atlas V 25 декабря 2021 года. Проект реализуется несколькими странами при решающем участии США. После ввода в эксплуатацию «Джеймс Уэбб» станет крупнейшим действующим космическим телескопом.

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