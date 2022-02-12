Киев, , 08:30 — REGNUM Елена Бондаренко — экс-депутат Рады — заявила в эфире канала «Наш», что борьба украинского лидера Владимира Зеленского со СМИ «сильно ударит» по его рейтингу.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Никогда клоуны в этой стране не были такими злыми и мстительными. … Если вспомнить историю с предыдущими закрытыми каналами, то до сих пор никаких доказательств прозвучавших обвинений … предоставлено не было. … Это явно политическая месть», — объяснила она и напомнила, что за последние 2,5 года в стране заблокировали 7 телеканалов.

По ее словам, только в эфире заблокированных каналов звучали разные мнения по вопросам внешней политики Украины, в т.ч. не соответствующие мнению властей страны. Такие действия могут сильно ударить по украинскому лидеру, добавила она.

«Растет армия обиженных властью. А это значит, что скоро на табло вместо 17% поддержки на нынешний момент у Зеленского будет ноль», — добавила она.