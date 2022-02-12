Москва, , 08:27 — REGNUM В 2022 году для российских пенсионеров предусмотрен ряд льгот, которые освобождают их от уплаты некоторых пошлин и платежей. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Пенсионеры Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пенсионерам больше не нужно платить пошлины за нотариальное удостоверение доверенности на получение пенсии, а также за оформление свидетельства по наследованию дома, в случае совместного проживания с наследодателем.

Также пенсионеры освобождаются от оплаты за обслуживание банковской карты платежной системы МИР при условии, что на эту карту идут все пенсионные выплаты.

Кроме того, пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущества. При этом от земельного налога они освобождаются в том случае, если площадь земельного участка не превышает 6 соток. Если участков у пенсионера несколько — льгота распространяется только на один из них. Все льготы на оплату услуг ЖКХ сохраняются. Для пенсионеров есть льгота по газификации земельного участка до его границ.

Помимо прочего, в большом количестве российских регионов пенсионерам не нужно платить за проезд в общественном транспорте.

Если пенсионер получает минимальную пенсию, то судебные приставы не смогут предъявить взыскание долгов.