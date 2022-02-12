Тегеран, 12 февраля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Иранский народ навсегда и при любых обстоятельствах останется вместе с афганским народом, заявил посол Ирана в Кабуле Бахадор Аминян. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Https://www.irna.ir/ Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа)

Аминян сделал эти замечания в видеообращении по случаю 43-й годовщины победы Исламской революции.

«43 года назад в такие дни благородные иранцы выступили против тирании, иностранного вмешательства, а также нарушения прав человека и ислама, чтобы сохранить свою национальную идентичность; поэтому они инициировали движение под руководством Имама Хомейни, которое превратилось в историческое национальное и религиозное движение, создавшее новую идентичность нации», — отметил он.

По его мнению, враги Исламской революции вынашивали многочисленные заговоры против исламской страны, включая войну, санкции, экономическое давление, а также различные политические заговоры в области безопасности, однако мощному движению под руководством Имама Хомейни и Верховного лидера аятоллыСейеда Али Хаменеи удалось сорвать все «зловещие планы».

Посол также выразил удовлетворение тем, что иранцы и их исламская революция поддерживают афганский народ. Он отметил, что иранский народ и правительство изо всех сил стараются сыграть ключевую роль в решении проблем братского и дружественного соседнего государства, чтобы проложить путь к установлению стабильного и успешного Афганистана.

«Девиз Исламской революции — создание мощного региона, где все государства и нации могут достичь высокого уровня развития и благосостояния», — пояснил Аминян.