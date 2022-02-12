Киев, 12 февраля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Меры усиленной экономической помощи Киеву стали одной из тем телефонной беседы госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Об этом украинский министр написал 12 февраля на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

Они также обсудили совместное противостояние угрозам, которые якобы исходят со стороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Германии Анналеной Бербок по поводу предстоящего визита в Киев немецкого канцлера Олафа Штольца. Он должен прибыть на Украину 14 февраля.

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11 февраля издание Politico распространило информацию о том, что президент США Джо Байден объявил 16 февраля днем начала «вторжения» России на Украину.