Иркутск, , 08:17 — REGNUM Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области стала ещё более напряжённой. По состоянию на 12 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7792 человек, причём 15 из них погибли за последние сутки.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 202 223 (+3472 за сутки). Это один из рекордных показателей за всю историю пандемии. Госпитализированы 3959 (-37 за сутки). В то же время излечились 160 109 пациентов (+589 за сутки).

Ещё 619 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1).

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