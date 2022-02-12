Порту, Португалия, , 08:16 — REGNUM Футбольный клуб «Порту» и лиссабонская команда «Спортинг» сыграли боевую ничью в матче 22-го тура чемпионата Португалии. Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

Игра проходила на поле стадиона «Драгау» в Порту и закончилась с ничейным счетом 2:2.

На голы «Спортинга» в исполнении форварда Паулинью (8-я минута) и полузащитника Нуну Сантуша (34-я), «Порту» ответил забитыми мячами хавбека Фабиу Виейры (38-я) и иранского нападающего Мехди Тареми (78-я).

При этом в матче главным арбитром встречи было показано пять красных карточек. На 49-й минуте с поля был удален аргентинский защитник «Спортинга» Себастьян Коатес, оставивший свою команду в меньшинстве. А на 90+10-й минуте были удалены по два игрока из обеих команд: у «Порту» защитник Пепе и аргентинский голкипер Агустин Маркесин, у «Спортинга» полузащитник Жоау Пальинья и бразильский нападающий Бруну Табата.

Отметим, по итогам матча в активе «Порту» стало 60 очков, клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Португалии. У «Спортинга» 54 очков и второе место.