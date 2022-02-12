Тегеран, , 08:17 — REGNUM 11 февраля президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Иран с 43-й годовщиной победы Исламской революции, призвав к развитию всестороннего сотрудничества между Душанбе и Тегераном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Эмомали Рахмон Kremlin.ru

Рахмон в послании иранскому коллеге Ибрагиму Раиси поздравил правительство и народ Исламской Республики Иран с годовщиной победы Исламской революции от имени президента, правительства и народа Таджикистана.

Выразив удовлетворение замечательными достижениями и успехами в результате широкого сотрудничества между двумя странами, президент Таджикистана призвал к расширению взаимных связей в различных областях для защиты интересов обеих стран.

«Иран и Таджикистан пользуются отличным взаимопониманием и доверием, однако продолжение усилий по укреплению сотрудничества, что включает в себя постоянные консультации на высоком уровне, имеет первостепенное значение», — отметил Рахмон.

Президент Таджикистана далее заявил, что он уверен, что существующие возможности для развития ирано-таджикских отношений во всех областях будут использованы должным образом благодаря совместной решимости.