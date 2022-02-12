Лос-Анджелес, США, 12 февраля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Студия DC выложила в сеть ролик со всеми её кинокомиксами, премьера которых состоится в 2022 году. Видео под названием The World Needs Heroes («Миру нужны герои») было опубликовано 12 февраля на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

Компания DC Comics Логотип издательства комиксов DC Comics

В трейлере зрители могут видеть сцена из фильмов «Бэтмен», «Флэш», «Аквамен 2» и «Чёрный Адам». Редакция портала Comicbook отметила, что сцены из «Чёрного Адама» безусловно стали «изюминкой видео».

Напомним, первым на большие экраны выйдет фильм «Бэтмен» Мэтта Ривза, его премьера в России состоится 2 марта 2022 года. Релиз «Чёрного Адама» запланирован на 28 июля, «Флэша» — на 3 ноября, а сиквела «Аквамена» — на 15 декабря.