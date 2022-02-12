Тегеран, 12 февраля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. 11 февраля иранцы из всех слоев общества приняли участие в автопробегах по случаю 43-й годовщины победы Исламской революции, направленной на срыв заговоров, вынашиваемых противниками страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Sonia Sevilla Шествие, посвященное дню Исламской революции в Иране

Митинги начались в 09:30 утра по местному времени почти в 1500 городах и более чем в 3000 деревнях по всему Ирану. Иранцы, проживающие в красных зонах, имели ограничения по посещению торжественных мероприятий в ознаменование годовщины, поскольку медицинские протоколы для предотвращения распространения COVID-19 здесь все ещё действуют.

Около 200 иностранных корреспондентов и операторов, а также более 6300 сотрудников отечественных СМИ освещают митинги 11 февраля в Тегеране и других городах Ирана. Иранские и зарубежные медиа-сети, такие как Aljazeera, транслируют митинги в прямом эфире.

Иранцы, сидевшие в автомобилях или на мотоциклах, принимали участие в митингах, размахивали флагами и демонстрировали свою поддержку исламской системе.

В Тегеране вооруженные силы демонстрируют различные программы в ознаменование Исламской революции, такие как прыжки с парашютом и осыпание людей цветами с помощью армейских вертолетов. Чтение национального гимна и стихотворений, посвященных празднованию победы Исламской революции, входят в число других программ на площади Азади в столице Тегерана.