Севилья, Испания, 12 февраля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Севилья» уверенно с «сухим» счетом обыграл команду «Эльче» в матче 24-го тура чемпионата Испании. Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра проходила на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

Первый тайм прошел без забитых голов и только на 70-й минуте встречи аргентинский полузащитник «Севильи» Алехандро Гомес открыл счет. На 75-й минуте форвард хозяев Рафаэль Мир удвоил счет и преимущество своей команды, что и стало итоговым результатом игры.

Отметим, по итогам матча в активе «Севильи» стало 50 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры, в которой лидирует мадридский «Реал» (53 очка). У «Эльче» 26 очков и 14-я позиция.