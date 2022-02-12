Москва, , 08:00 — REGNUM Вариант штамма коронавируса «Омикрон» ВА.2 более заразен, но течение вызванного им заболевания не может быть тяжелее, чем у исходного варианта штамма. Такое заявление сделал 11 февраля замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Специалист отметил, что в ряде стран снова начала расти заболеваемость коронавирусной инфекцией и это связывают с преобладанием варианта ВА.2 «Омикрона». Им заражаются даже те, кто недавно переболел COVID-19.

Горелов уточнил, что если раньше речь шла о максимум 1% заболевающих повторно, то теперь число таких случаев уже 15%. Частота повторных заболеваний никак4 не связана с тем, каким вариантом коронавируса был заражён человек до этого. При этом, по словам специалиста, инфекция, обусловленная «Омикроном» ВА.2, не будет протекать тяжелее, чем исходный вариант штамма, так как новый вариант более заразен, но менее «тяжелый».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что всего в пяти субъектах Российской Федерации уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превышает 80%.

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