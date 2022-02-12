Вашингтон, 12 февраля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Соединенные Штаты намерены вновь открыть свое посольство на Соломоновых Островах из-за активности Китая в этом регионе, сообщает агентство Associated Press.

Elfagr.org Госдеп США

Сообщается, что соответствующее письмо американский Госдепартамент уже направил в Конгресс США. В документе говорится, что Вашингтон заинтересован в укреплении сотрудничества с этим государством, так как оно является одной из крупнейших стран Океании. В связи с этим Соединенным Штатам следует открыть свое дипломатическое представительство, чтобы усилить политическое и экономическое влияние в регионе.

При этом Госдеп США утверждает, что в регионе уже активно действует Китай. В частности, Пекин уже активно налаживает связи с политиками и бизнесом Соломоновых Островов.

Отмечается, что США пока не намерены строить отдельное здание для посольства в Хониаре. Пока Госдеп планирует арендовать одно из зданий в центре столицы Соломоновых Островов. Агентство напоминает, что американское посольство на Соломоновых Островах закрылось в 1993 году, проработав всего пять лет.