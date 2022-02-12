Амстердам, , 07:52 — REGNUM Гражданам Нидерландов рекомендовано покинуть территорию Украины, 11 февраля передала радиостанция BNR.

Нидерланды (сс) hanspetersmits

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По информации журналистов, такое заявление сделал посол королевства в Киеве Йеннес де Мол в ходе онлайн-конференции с представителями голландской общины. В сообщении уточняется, что речь идет о добровольном решении, а не об эвакуации из страны.

Де Мол отметил, что во Львове откроется центр экстренной поддержки, где граждане Нидерландов смогут получить документы и информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января голландский министр иностранных дел Вопке Хукстра объявил, что сотрудники нидерландского посольства в Киеве, а также члены их семей, могут покинуть Украину и вернуться на родину, если они так решат.

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