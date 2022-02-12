Москва, 12 февраля, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Жители России приобрели 81,2 тыс. новых легковых автомобилей за январь 2022 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Электронный паспорт».

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В годовом исчислении — в сравнении с январём 2021 года — продажи упали на 17,1%. Лидером по продаже новых авто в России осталась отечественная марка Lada. За первый месяц 2022 года в России продано 15,1 тыс. новых авто этой марки, что на 37,6% меньше показателей января предыдущего года.

Второе место с 11,5 тыс. проданных авто досталось южнокорейской марке Kia (падение продаж на 17% в годовом исчислении), третье — французской корпорации Renault, нарастившей за год продажи на 1,2% до 8,4 тыс.

Продолжили список самых популярных на российском рынке марок автомобилей Hyundai (8,4 тыс.), Toyota (5,8 тыс.), Skoda (3,8 тыс.), Volkswagen (3,2 тыс.) и Nissan (2,9 тыс.). Замкнули десятку китайские бренды Chery (2,7 тыс.) и Haval (2,6 тыс.), нарастившие за год продажи на 49% и 77% соответственно.