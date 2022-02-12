Минусинск, Красноярский край, , 07:36 — REGNUM В городе Минусинске, расположенном на юге Красноярского края, в связи с угрозой подтопления территорий ввели режим повышенной готовности. Об этом 12 февраля сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) города.

Протока Енисея в Минусинске ГСУ СКР по Красноярскому краю

ЕДДС «В связи с образованием наледи на реке Минусинка в городе Минусинске и угрозой возникновения заторов при проходе воды по руслу, во избежание негативных последствий… объявлен режим функционирования «повышенная готовность».

Отмечается, что о возникновении опасных явлений жители будут своевременно оповещены.

По данным службы, из-за резкого подъёма воды в Енисее и возникшей в связи с этим угрозы подтопления, 11 февраля аналогичный режим был введён на территории Селиванихинского сельсовета Минусинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, весной в Алтайском крае не будет больших проблем с паводком.

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