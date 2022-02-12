Киев, , 07:31 — REGNUM Визит немецкого канцлера Олафа Шольца в Киев, который назначен на 14 февраля, стал одной из тем телефонного разговора министра иностранных дел МИД Германии Анналены Бербок и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Об этом руководитель украинского внешнеполитического ведомства написал 11 февраля на своей странице в Twitter.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кроме того, стороны обсудили ситуацию с безопасностью, а также общие и решительные меры противодействия угрозам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анналена Бербок объяснила, не стала встречаться с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве, потому что с ней на переговоры не смог поехать министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Визит главы МИД ФРГ был запланирован 7 февраля.

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