Москва, , 07:29 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту Земли грузовой корабль «Прогресс МС-19», установлена на стартовый стол на Байконуре. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Роскосмоса в своём телеграм-канале.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-19», который доставит грузы для экипажа Международной космической станции (МКС), установлена на стартовый стол площадки №31 («Восток»).

Сборка ракеты с грузовым кораблём была завершена накануне, пуск запланирован на 15 февраля в 07:25 мск. Грузовой корабль «Прогресс МС-19» рассчитан на более, чем годовое пребывание в космосе — в общей сложности он пробудет на орбите Земли 370 суток.

Грузовой корабль доставит на МКС стандартные грузы, вроде расходных материалов для систем жизнеобеспечения, а также шесть малых спутников-кубсатов, разработанных Юго-западным государственным университетом. Спутники предназначены для научно-образовательного эксперимента «Радиоскаф», их космонавты запустят во время выхода в открытый космос.

Читайте ранее в этом сюжете: Корабль «Прогресс МС-19» загрузили оборудованием для экспериментов на МКС