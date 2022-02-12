Южно-Сахалинск, 12 февраля, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Возгорание произошло в квартире жилого дома в Южно-Сахалинске в ночь на 12 февраля, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Dave Hogg Пожар

По ее данным, возгорание произошло в квартире на первом этаже пятиэтажного дома № 44 по улице Хабаровской. Спасатели прибыли на место происшествия спустя четыре минуты после поступления сигнала о возгорании. К этому времени в квартире горела мебель, огнем была охвачена площадь 5 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Петропавловске-Камчатском произошел пожар в заброшенном здании. Пожар удалось ликвидировать, в результате происшествия сгорел строительный мусор на площади 30 квадратных метров. Пострадавших не было.