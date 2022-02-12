Москва, , 07:19 — REGNUM Специалисты предприятий Роскосмоса установили на стартовый комплекс космодрома Байконур ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-19». 12 февраля об этом сообщает пресс-служба российской госкорпорации по космической деятельности.

«Прогресс» перед запуском Роскосмос

Ракета с грузовым кораблём установлена на стартовый стол площадки №31. Следующей предстартовой операцией станет сведение колонн обслуживания.

Запуск назначен на 15 февраля 2022 года. «Прогресс МС-19» доставит на Международную космическую станцию 2,5 тонны грузов, включая оборудование и материалы для научной программы.

Всего на 2022 год запланированы три запуска российских грузовых кораблей к МКС. «Прогресс МС-20» стартует к орбитальной станции в июне, запуск корабля «Прогресс МС-21» запланирован на конец октября.

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