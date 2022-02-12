Вашингтон, 12 февраля, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Первые экспериментальные снимки передал орбитальный телескоп James Webb Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

NASA Телескоп Джеймс Уэбб

Уточняется, что снимки представляют собой изображения 18 размытых точек света, по числу зеркальных панелей у камеры телескопа. В течение месяца специалисты будут менять расположение зеркальных панелей, пока 18 изображений не дадут целостную картинку.

Главный исследователь камеры Марсия Рике заявила, что вся команда, следящая за запуском и работой телескопа, в восторге от того, как успешно продвигается работа по его настройке. Рике отметила, что специалисты «были счастливы видеть», что свет проникает в камеру ближнего инфракрасного диапазона NIRCam.

Телескоп начал делать снимки 2 февраля. Всё это время специалисты настраивали работу камер телескопа. Его положение менялось в зависимости от прогнозируемого местонахождения объекта 156 раз. Планируется, что первые изображения, имеющие научную ценность, будут доставлены на Землю уже этим летом.

Космическийтелескоп James Webb — самый крупный космический телескоп с самым большим зеркалом, общим диаметром 6,5 метра. Орбитальный телескоп был запущен 25 декабря 2021 года с космодрома Куру при помощи ракеты-носителя «Ариан-5». Задачами телескопа являются: обнаружение света первых звёзд и галактик, сформированных после Большого взрыва, изучение формирования и развития галактик, звёзд, планетных систем и происхождения жизни.